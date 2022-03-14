خاص | موعد عودة ونهاية الدوري السعودي بعد رمضان

لم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة المسابقات برابطة أندية المحترفين حتى الآن مواعيد الجولات الخمسة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهو ما عرضهم لانتقاد لاذع من الصحفي هتان النجار.

الدوري السعودي وصل للجولة الـ24، وستُلعب الجولة القادمة أيام 17 و18 و19 مارس الجاري، ومن ثم المفترض أن تتوقف البطولة بسبب ارتباط المنتخب السعودي بمباريات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، حيث سيُواجه الصين وأستراليا.

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ولا يعلم أي شخص حتى الآن متى سيُستأنف الدوري السعودي، لكن العديد من التقارير الصحفية تؤكد توقفه خلال شهر رمضان المبارك وعودته بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

الناقد الرياضي هتان النجار تحدث عن الأمر خلال تويتر مبديًا تعجبه من تأخر الإعلان عن مواعيد الجولات الأخيرة من الدوري وكذلك المباراتين المؤجلتين للهلال.

إذ كتب "سؤال إلى من يهمه أمر دورينا .. لن نتكلم عن مواعيد مؤجلات الهلال فلربما وأقول ربما في أجندتكم ذلك. لكن السؤال المهم والأكثر أهمية .. "متى سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الدوري بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين؟!". غير معقول وغير مسبب كل هذا التأخير ..!".

سؤال الى من يهمه امر دورينا ..

لن نتكلم عن مواعيد مؤجلات الهلال فلربما واقول ربما في اجندتكم ذلك.

لكن السؤال المهم والاكثر اهمية ..

"متى سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية من الدوري بعد نهاية الجولة الخامسة والعشرين؟!".

غير معقول وغير مسبب كل هذا التاخير ..!@saudiFF @SPL pic.twitter.com/PF3Ghkqo2y — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) March 14, 2022

مصادر جول الخاصة أكدت توقف الدوري السعودي بالفعل في رمضان، موضحة أن الجولة الـ24 ستكون الأخيرة التي ستُلعب قبل نهاية الشهر المبارك.

وأضافت أن البطولة ستُستأنف في الثالث من مايو القادم بمباريات الجولة الـ25، أما نهاية الدوري فقد حددت في الـ29 من نفس الشهر.

وسيشهد إبريل المقبل إقامة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنظام الدورة المجمعة، حيث ستستضيف السعودية إحدى المجموعات.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة ويُطارده الهلال والشباب ولكل منهما 46 نقطة لكن الأول يمتلك مباراتين مؤجلتين، ويتواجد النصر رابعًا بـ45 نقطة.

الاتحاد يتبقى له 14 نقطة فقط ليُتوج رسميًا باللقب، علمًا أنه سيُواجه الهلال في الجولات الأخيرة.