تاريخ مواجهات السعودية والبحرين في كأس الخليج

تاريخيًا يمتلك المنتخب السعودي تاريخًا طويلاً من المنافسات مع نظيره البحريني

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم برئاسة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بكأس الخليج العربي 24 مساء اليوم على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

بداية مخيبة لكلا المنتخبان في خليجي 24 ،حيث خسر الأخضر بثلاثية مقابل هدف أمام الكويت ، في حين تعادل البحرين سلبيا أمام حاملة اللقب عمان، ليتواجدا في المركزين الثالثة والرابعة من ترتيب المجموعة الثانية.

وتاريخيًا يمتلك المنتخب السعودي تاريخًا طويلاً من المنافسات مع نظيره البحريني في بطولة كأس الخليج، حيث تقابلا 17 مرة.

الأخضر حقق الفوز في 8 مباريات، وخسر 4، وتعادلا 4 مرات؛ حيث شهد تناوب عدد من أساطير الأخضر زيارة شباك الخصم؛ أبرزهم ماجد عبدالله بجانب ناصر الشمراني وياسر القحطاني وفهد المهلل وسعيد العويران.

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ويعود آخر ظهور للمنتخب السعودي برفقة البحرين في مباراة واحدة سويًا في العام الحالي وبالتحديد في شهر أغسطس الماضي إبان بطولة اتحاد غرب آسيا؛ حيث خيم التعادل السلبي على اللقاء.