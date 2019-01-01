تاريخ مواجهات السعودية وقطر في كأس آسيا
ماجد جزر فيسبوك تويتر
يشهد استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لقاء السعودية ضد المنتخب القطري، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة في كأس آسيا.
وتاريخياً واجه المنتخب السعودي نظيره القطري بكأس آسيا في أكتر من مواجهة، الأولى كانت المرة عام 1984 في سنغافورة عندما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وكانت المواجهة الثانية كانت في نسخة 1992 في اليابان ضمن المجموعة الثانية وانتهت بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله.
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ثالث المواجهات كان في نسخة عام 2000 التي أقيمت في لبنان ضمن دور المجموعات، انتهت بالتعادل السلبي.
معاك يا الأخضر 🇸🇦💚#الاخضر_يجمعنا #كأس_آسيا2019#آسيا_مع_جول
( 📸 : @SaudiNT ) pic.twitter.com/SBgpOloVjX — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 16, 2019
وستكون مواجهة يوم الخميس بين الأخضر، بطل القارة 3 مرات وصيفها أيضا 3 مرات أمام قطر، التي لم تصل في تاريخها إلى المباراة النهائية ولا حتى نصف النهائي.