ما هو تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي؟

دائمًا ما تتسم مباريات الاتحاد أمام النصر، بالقوة والإثارة ويكون المشاهد على موعد مع حماس منقطع النظير بين الكبيرين في مباراة من كلاسيكيات الكرة السعودية.

وبالرغم من سيطرة النصر وفوزه بالكثير من المباريات، إلا ان الاثارة تكون حاضرة ويكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة والفوز في كثير من الأحيان يكون بشق الأنفس، وتكون الأهداف دائمًا حاضرة في تلك المباريات.

ونستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، تاريخ مباريات الفريقين بالدوري السعودي منذ بداية عصر الاحتراف:

سبق وأن التقى النصر والاتحاد 37 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح النصر في الفوز بـ 14 مباراة، بينما تغلب العميد على العالمي في 14 مواجهة، وانتهى اللقاء بالتعادل في 9 مرات أيضًا.

أكبر فوز في مواجهات النصر والاتحاد كان للنصر بنتيجة 5-0 في الدور الثاني لموسم 15-16، والغريب انها جاءت في ملعب الاتحاد.

أول فوز في مباريات دوري المحترفين بين النصر والاتحاد كان 1-0 للاتحاد بركلة جزاء من توقيع المهاجم المصري عماد متعب، في موسم 08-09.

أول فوز للنصر على الاتحاد في دوري المحترفين كان 2-1 في الدور الأول لموسم 2009-2010 بتوقيع عبدالله القرني ومحمد السهلاوي مقابل هدف لأحمد حديد.

تاريخ نتائج مباريات النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: