الأفضل في السعودية .. تاريخ بطولات نادي الهلال محليًا وقاريًا

الزعيم الذي يُعد أكثر الأندية تحقيقاً للبطولات في الكرة السعودية وذلك على الصعيدين سواء المحلي أو القاري

يُعدّ الهلال السعودي واحدًا من أكبر الأندية العربية والآسيوية نظرًا لما يمتلكه النادي من تاريخ طويل جدًا في البطولات والألقاب والإنجازات التي حققها طوال مسيرته.

الزعيم الذي يُعد أكثر الأندية تحقيقاً للبطولات في الكرة السعودية وذلك على الصعيدين سواء المحلي أو القاري، وهو ما تترجمه لنا لغة الأرقام.

نادي الهلال السعودي الذي كان يُعرف سابقًا بالنادي الأولمبي خلال تأسيسه على يد عبد الرحمن بن سعيد ولكنه لم يستمر وقد تغير اسم النادي في 16 تشرين الأول 1957 إلى الهلال بعد سنة وشهرين من تأسيس الأولمبي.

وقد انطلق اسم الهلال من مباراة حضرها الملك سعود في عام 1378، حينما حضر أمير الكويت إلى الرياض في زيارة خاصة للملك سعود وطلب الديوان الملكي من رؤساء أندية الرياض الكبرى الأولمبي والشباب والكوكب والرياض إقامة مباراة ودية في كرة القدم بين مختلط لاعبي الفرق المذكورة، فلعب الشباب والأولمبي كفريق ضد مختلط الكوكب والرياض، وعندما أذاع المذيع عن هدف للشباب والأولمبي ذكر اسم الأخير والذي لم يرق للملك سعود كونه كان أجنبيًا.

وحينها سأل لمن هذا الفريق فقيل لابن سعيد فطلب بتغيير الاسم إلى اسم عربي، وقدم الشيخ بن سعيد للملك سعود ثلاثة أسماء هي اليمامة، الوحدة، الهلال، وبعد ذلك تلقى الشيخ عبد الرحمن بن سعيد برقية من الملك سعود باختيار اسم الهلال، وتم اعتماده رسمياً. ولذلك يلقبه محبي الهلال بالنادي "الملكي".

الفريق الذي أنجب عدداً من أشهر اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية والعربية والآسيوية أمثال صالح النعيمة وفهد المصيبيح ويوسف الثنيان وسامي الجابر وفهد الغشيان ونواف التمياط أفضل لاعب في آسيا موسم 2000 وخالد التيماوي ومحمد الدعيع حارس المنتخب السعودي السابق.

كما لعب له عدد من النجوم الأجانب مثل روبرتو ريفلينو قائد المنتخب البرازيلي السابق، التونسي نجيب الإمام الذي شارك في نهائيات كأس العالم 1978 م.

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ونستعرض لكم فيما يلي ألقاب نادي الهلال السعودي ..

1- كأس المؤسس :

– عدد البطولات : مرة واحدة .

– الموسم : 1999م .

2- كأس الملك (كأس دوري خادم الحرمين الشريفين) :

– عدد البطولات : 8 بطولات .

– المواسم : 1961م ، 1964م ، 1980م ، 1982م ، 1984م ، 1989م ، 2015م ، 2017م .

3- الدوري السعودي (الدوري الممتاز) :

– عدد البطولات : 15 بطولة .

– المواسم : 1977م ، 1979م ، 1985م ، 1986م ، 1988م ، 1990م ، 1996م ، 1998م ، 2002م ، 2005م ، 2008م , 2010م ، 2011م، 2016م ،2017م.

4- كأس ولي العهد :

– عدد البطولات : 13 بطولة .

– المواسم : 1964م ، 1995م ، 2000م ، 2003م ، 2005م ، 2006م ، 2008م ، 2009م , 2010م ، 2011م ، 2012م ، 2013م ، 2016م .

5- كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل بن فهد) :

– عدد البطولات : 7 بطولات .

– المواسم : 1987م ،1993م ،1990م ، 1996م ، 2000م ، 2005م، 2006م ..

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6- كأس السوبر السعودي :

– عدد البطولات : مرتين.

– الموسم : 2015م، 2018م.

بطولات الفريق على مستوى الخليج :

– بطولة الأندية الخليجية :

– عدد البطولات : 2

– المواسم: 1986م ، 1998م

بطولات الفريق على نطاق الوطن العربي :

1- بطولة الأندية العربية :

– عدد البطولات : 2 بطولة .

– المواسم : 1994م ، 1995م .

2- بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس :

– عدد البطولات : بطولة واحدة .

– الموسم : 2000م .

3- بطولة النخبة العربية للأندية :

– عدد البطولات : بطولة واحدة .

– الموسم : 2001م .

بطولات الفريق على مستوى قارة آسيا :

1- كأس السوبر الآسيوي :

– عدد البطولات : 2 بطولة .

– المواسم : 1997م ، 2000م .

2- كأس الكؤوس الآسيوية :

– عدد البطولات : 2 بطولة .

– المواسم : 1997م ، 2002م .

3- دوري أبطال آسيا :

– عدد البطولات : 3 بطولة .

– الأعوام : 1992م ، 2000م، 2019م.

بطولات الفريق في المباريات الودية :

1- بطولة الصداقة الدولية :

– عدد البطولات : 2 بطولة .

– المواسم : 1997م ، 2000م .

2- بطولة السوبر السعودي المصري :

– عدد البطولات : مرة واحدة .

– الموسم : 2001م .

بطولات الفريق على المستوى الدولي :

– كأس الأفروآسيوية للفرق :

عدد البطولات : مرة واحدة .

– الموسم : 1992م .