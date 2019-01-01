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تاريخ المواجهات الرسمية بين الإمارات وقطر في كأس آسيا

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ألتقى كلا المنتخبين 4 مواجهات بكأس آسيا من قبل
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة خليجية من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس آسيا 2019، والتي تجمع بين منتخب الإمارات وقطر.

مواجهة مثيرة تجمع بين كلا المنتخبين من أجل حصد بطاقة التأهل إلى نهائي كأس آسيا، ليضرب موعداً أمام المنتخب الياباني الذي نجح في اكتساح المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.

تاريخياً، ألتقى كلا المنتخبين 4 مواجهات بكأس آسيا من قبل كما وأظهرت المباريات الماضية بينهم تعادل في الانتصارات لكل منتخب.

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المواجهة الأولى كانت ضمن نسخة عام 1980 في ملاعب الكويت وأهدى المهاجم منصور مفتاح لاعب قطر منتخب بلادة الفوز بعد تسجيل هدفين بمرمى الإمارات.

وتجدد الموعد مرة أخرى في نسخة عام 1988 في الدوحة وتمكن أصحاب الأرض من تكرار الفوز بنتيجة 2-1 وبحضور الهداف مفتاح الذي أحرز أحد الهدفين.

أول فوز للإمارات على قطر بشكل رسمي، كان في نسخة كأس آسيا 2007 واستطاعت الإمارات تحقيق الفوز القاري لأول مرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أخر المواجهات الرسمية بين كلا المنتخبين سجلت الإمارات الفوز الأكبر بنتيجة 4-1، وذلك في النسخة الماضية من كأس آسيا 2015، وسجل حينها على مبخوت هدفين وأحد خليل هدفين.

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