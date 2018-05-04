تاريخ الممر الشرفي في الكلاسيكو ولماذا يرفض زيدان القيام به لبرشلونة؟

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، وقوف لاعبيه في ممر شرفي لفريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما في الأول من مايو.

سبب رفض زيدان يرجع إلى أنّ برشلونة كسر التقاليد بعدم وقوفه في ممر شرفي بعد تتويج ريال مدريد بكأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.

ونستعرض في التقرير الآتي تاريخ الممر الشرفي في الكلاسيكو والحالات التي وقفت فيها الفرق الإسباني للفائز بكأس العالم للأندية.

في الكلاسيكو

من المعتاد أن الممر الشرفي يكون بعد حسم بطولة "لا ليجا" وقد حدث ذلك في الكلاسيكو ثلاث مرات.

- قام العملاق الكتالوني بممر شرفي للغريم مدريد في أبريل 1988 وذلك على ملعب كامب نو بعد أن حسم الميرنجي الدوري برصيد 57 نقطة بينما كان يتواجد برسا في المركز السابع برصيد 36 نقطة فقط.

انتهت تلك المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 2-0 وأنهى الفريق الكتالوني ذلك الموسم في المركز السادس.

- في عام 1991 نجح العملاق الكتالوني في رد الدين وتمكن من حسم بطولة الدوري قبل الكلاسيكو الذي كان في الجولة الأخيرة من البطولة، انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 1-0 على ملعب سنتياجو برنابيو.

- يعد ذلك هو الممر الشرفي الأخير في الكلاسيكو والذي يتذكره الجميع، حيث وقف النادي الكتالوني للبطل ريال مدريد عام 2008، وكان ذلك في ملعب سنتياجو برنابيو وانتهت المباراة بفوز الميرنجي بنتيجة 4-1.

بعد كأس العالم للأندية

كانت تلك المرات بعدما يتم حسم بطولة الدوري من الجانبين، ولكن لم يحدث أن كان الكلاسيكو بعد بطولة كأس العالم للأندية.

كان برشلونة قد تم استقباله بممر شرفي من فياريال 2009 بعد الفوز بكأس العالم للأندية في اليابان، وأيضًا في 2015 عندما فاز بمونديال الأندية واحتفل ببطولاته الخمس أمام ريال بيتيس بعد الممر الشرفي.

ومن جانب النادي الملكي فقد تم استقباله بالممر الشرفي بعد الفوز بكأس العالم للأندية 2014 وكان ذلك أمام فالنسيا عندما خسر الميرنجي بنتيجة 1-0.

ولكن الموسم الماضي بعد أن توج بالبطولة عاد ليواجه غرناطة والذي رفض الوقوف في ممر شرفي.

ولحسم ذلك الجدل، الممر الشرفي ليس إلزامي على أي فريق ولكنه يكون وفقًا لرغبة الخصم ودائمًا ما تكون تحية رياضية من الآخر، وبالتالي لا يوجد ما يلزم ريال مدريد القيام به لبرشلونة.