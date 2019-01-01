تاريخ الدوري السعودي - البداية من جدة والنهاية بالدوري الأقوى في الشرق الأوسط

يمتلك الدوري السعودي خلال تاريخه بالعديد من المراحل التي غيرت فيه بشكل كبير وواضح

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دوري عريق كبير وتاريخ طويل يمتلكه الدوري السعودي سواء قبل تطبيق الاحتراف أو بعده، وذلك نظرًا لحالة الشعبية الكبيرة التي خلقها هذا الدوري في منطقة الخليج ثم الشرق الأوسط، وبالتأكيد مر بالعديد من المراحل حتى أصبح الدوري الأفضل في المنطقة.

ويمتلك الدوري السعودي خلال تاريخه بالعديد من المراحل التي غيرت فيه بشكل كبير وواضح، منذ بدايته عام بالشكل الطبيعي لأي مسابقة عام 1974 والذي حمل حينها أسم الدوري التصنيفي.

المراحل العديد التي مرت بها المسابقة جعلت منها بطولة قوية في النهاية، حيث أثبتت المسابقة القوة الكبيرة التي تمتلكها بالصدى الكبير الذي أحاط البطولة خلال موسمه الماضي 2018\2019.

وفيما يلي نستعرض لكم تاريخ ومراحل تطور الدوري السعودي من البداية حتى يومنا هذا

بطولة أولى برعاية الحكومة

البداية كانت عام 1951 قبل إنشاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتحديد في مكة المكرمة التي شهدت شغف كبير للعبة وأصبحت الشعبية الأولى منذ سنوات طويلة، وتحت مظلة حكومية أقيمت أول بطولة بين فرق مكة وحصل نادي الاتحاد على أول بطولة التي نُظمت تحت مظلة الإدارة العامة للرياضة والكشافة السعودية التابعة لوزارة الداخلية وكانت تحمل مسمى كأس وزير الداخلية، وكانت بنظام خروج المغلوب، وانتهت نتيجة مباراة النهائي بنتيجة 3\2 لصالح الاتحاد على حساب الاهلي الوصيف.

الدوري السودي العام على كأس الملك

تحول جديد في البطولة، حيث أعتبرها الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن بطولات كأس الملك السعودي، البطولة كانت تلعب بنظام المراحل الأولى منها بنظام دوري المناطق ما عدا أربعة مواسم : 1966–67، 1967–68، 1968–1969، 1969–70 لعبت بنظام خروج المغلوب، وبعدها جرت محاولات لتنظيم بطولة جديدة ومستقلة خاصة بالدوري وهي الدوري العام ولكن لم تستكمل إلا مرة واحدة فقط من أصل 4 نسخ أقيمت بطولة درع الدوري العام مرة واحدة موسم 1968–1969.

بداية جديدة - الدوري التصنيفي

التحول الكبير هذه المرة كان بإقامة الدوري التصنيفي والذي تم من خلاله تصنيف الاندية لدرجات ممتازة وأولى وذلك عام 1974، وفاز باللقب حينها النصر كأول فريق يفوز بلقب الدوري، وفي عام 1976 أقيمت بطولة الدوري الممتاز وفاز باللقب الهلال، وشارك في البطولة 16 نادي من مختلف المناطق وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين :

- المجموعة الأولى : الهلال ،الأهلي ،الوحدة ،اليمامة ( الرياض حالياً ) ،الأنصار ،الربيع ،الخليج ،الاتفاق.

- المجموعة الثانية : الاتحاد ، النصر ، الشباب ، الكفاح ( حراء حالياً بمكة المكرمة)، القادسية ،النهضة ، أحد ،عكاظ.

وقد لعبت فرق كل مجموعة فيما بينها بطريقة الدوري من دورين و اختير الأربعة الأوائل من كل مجموعة لتشكيل فرق الدوري الممتاز فيما شكلت بقية الفرق دوري الدرجة الأولى

المباراة الختامية أقيمت بين فريقي النصر والهلال وانتهت بفوز النصر 3\1 على كأس الدوري التصنيفي.

دوري بنظام النقاط

يعتبرها الاتحاد السعودي لكرة القدم البداية الرسمية والمعترف بها لبطولة الدوري والتي بدأت من موسم 1975-1975 واستمرت حتى موسم 1989-1990، والمفارقة كانت ألغاء أول موسم عقّب لعب جولتين فقط وأًلغيت المسابقة بسبب اغتيال الملك فيصل حينها، وكان الالغاء الثاني موسم 1982-1982 بسبب مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 1982، وشهد موسم 1985-1986 تغير في النظام حيث أقيمت البطولة بنظام المجموعات وبعدها عادت إلى نظامها الطبيعي.

ويعد نادي الهلال الأكثر فوزًا بالدوري تحت هذا النظام حينها، حيث حصد تسعة ألقاب، وجاء في الوصافة نادي النصر بالحصول على ثلاثة ألقاب، وحصد النادي الأهلي لقبين وهو نفس ما حصل عليه نادي الاتفاق.

دوري المربع الذهبي

بداية من عام 1991 حتى عام 2007 شهدنا نظام جديد للبطولة، ونص النظام أن يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثالث، وصاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الرابع، ويلعب الفريقان الفائزان مباراة نهائية من مباراة واحدة على كأس الدوري بدلاً من درع الدوري القديم.

الشباب حصل على البطولة بفوزه على النصر في المباراة النهائية في جدة بنتيجة 1–0، بعد ذلك طرأ تغيير على نظام المربع الذهبي ليتم تغيير نظامه إلى أن يلعب صاحب المركز الرابع مع صاحب المركز الثالث على أرض الأخير، ويلعب الفائز منهما مع صاحب المركز الثاني على أرض الأخير، ويلعب الفائز منهما مع المتصدر على أرض المتصدر ويحسم الدوري بنتيجة هذه المواجهة.

وشهد موسم (1992–1993م) تطبيق احتراف اللاعبين المحليين لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية، واصبح الدوري السعودي الممتاز من ذلك الوقت مسابقة شبه–محترفة، حيث صارت نسبة كبيرة من لاعبي كل نادي من اللاعبين المتفرغين تحت نظام الاحتراف.

وفي ذلك الموسم أيضاً أعيد السماح للأندية في الدرجة الممتازة بجلب اللاعبين الأجانب، بواقع ثلاثة لاعبين أجانب لكل نادي.

واشترط في البداية عدم مشاركة أكثر من لاعبين اثنين من الأجانب في وقت واحد، ثم تم السماح بمشاركة الثلاثة معاً في أي وقت.

وفي الموسم الأخير (2007) أقيم الدوري بنظام المربع الذهبي لآخر مرة، حين فاز نادي الاتحاد صاحب المركز الثاني على الهلال متصدر الدور التمهيدي في المباراة النهائية في الرياض بنتيجة 2–1.

دوري بنظام النقاط

أقيمت أول نسخة بعد إعادة الدوري النقطي موسم (2007-2008م ) وقد تصدر الاتحاد بطولة الدوري حتى الجولة الأخيرة ليتوج الهلال بعد فوزه على المتصدر على أرضه وبين جماهيره بمدينة جدة بهدف ياسر القحطاني، والذي حسم الدوري لصالح فريقه بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين في ذات النسخة واشتهرت هذه المسابقة بدوري شعرة ياسر بسبب الطريقة التي سجل بها الهدف في المباراة والذي جاء بلمسة خفيفة من رأس المهاجم التاريخي للزعيم.

دوري المحترفين

تُعد المملكة العربية السعودية أول الدول في منطقة الشرق الاوسط التي طبقت دوري المحترفين وكان ذلك موسم (2008-2009) بعد تطبيق لوائح الاتحاد الآسيوي وتم إنشاء هيئة دوري المحترفين للإشراف الكامل على الدوري وتنفيذ الاشتراطات الإقليمية والدولية في هذا الصدد.

النسخة الأولى شهدت مشاركة ١٢ فريقاً والتي حصل عليها نادي الاتحاد بعد فوزه على الهلال في الجولة الأخيرة على أرض الأخير بهدفي نايف هزازي وهشام أبو شروان، فيما سجل رادوي هدف الهلال الوحيد وكان يكفي الاتحاد التعادل في تلك النسخة لحسم الدوري.

تحول جديد

في موسم 2010 -2011 اقتحمت الشركات التجارية دوري المحترفين رغبة في رعاية الدوري بشكل كامل مقابل الحصول على مسمى دوري المحترفين بمسمى الشركة، وقد قامت شركة " زين" برعاية الدوري كاملاً تحت مسمى " دوري زين " وزاد عدد أندية الدوري في تلك النسخة إلى ١٤ فريقاً، وحصل على لقبها فريق الهلال بفرق شاسع عن أقرب منافسيه الاتحاد قارب التسع نقاط، ليتم دخول شركة عبداللطيف جميل بعد ذلك، حيث قامت برعاية دوري المحترفين السعودي لمواسم متتالية بدأت موسم 2013-2014م، وكان التغير الأخير في موسم 2018\2019 والذي حمل لقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليُصبح أسم المسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام من تاريخ البطولة

– أول مباراة في تاريخ الدوري كانت بين النصر والشباب وانتهت بالتعادل 1-1.

– أول لاعب يحرز لقب الهداف هو لاعب نادي النصر محمد العبدلي برصيد 12 هدفاً.

– أول فريق يفوز بلقب الدوري كان النصر عام 1974م.

– أول مدرب يحقق الدوري هو المصري محمود أبو رجيله مع نادي النصر عام 1974.

– أول قائد يفوز بلقب الدوري هو ناصر الجوهر مع نادي النصر عام 1974.

– أول فريق يحرز لقب الدوري مرتين متتاليتين كان النصر في عامي 79 و80.

– أول فريق يحتفظ بلقب الدوري للأبد هو نادي الشباب بعد تحقيقه ثلاثة مواسم متتالية 90،91، 92.

– ظل هذا الرقم القياسي صامداً حتى جاء الاتحاد وعادله في مواسم 98, 99, 2000.

– أول فريق يفوز بلقب الدوري دون خسارة كان الاتفاق عام 1982.

– ظل هذا الرقم القياسي صامداً حتى عادله الهلال عام 2010, ومن ثم الشباب 2011.

– ماجد عبدالله اللاعب أكثر تحقيقًا للقب الهداف بواقع 6 مرات منها ثلاث مرات متتالية مواسم 79ـ80ـ 81م.

– سامي جابر وحمزة إدريس سجلا 6 اهداف في مباراة واحدة, الاول أمام الرائد بـ6 أهداف عام 90، والثاني أمام الرياض 2003م.

– أول لاعب أجنبي يحقق لقب الهداف هو السنغالي موسى نضاو في موسم عام 1993م .

– أعلى رقم أهداف للدوري السعودي هو للاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله برصيد 34 هدف سجلهم الموسم الماضي 2018\2019.

– أسرع هدف في الدوري سجل باسم لاعب الفتح حمدان الحمدان حيث كان في الثانية العاشرة أمام هجر.

– أكبر نتيجة في الدوري “10-3” لمصلحة الاتحاد في مرمى الرياض في موسم عام 2003 م.

سجل أبطال الدوري السعودي على مدار التاريخ