تاديتش: هذه أجمل مباراة في حياتي

نجم أياكس أمستردام تاديتش يتحدث عن الانتصار الملحمي على ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب دوسان تاديتش لاعب فريق أياكس أمستردام عن سعادته البالغة بالفوز على ريال مدريد برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

اللاعب الصربي الذي يخوض موسمه الأول بقميص أياكس أمستردام قادمًا من ساوثامبتون صنع هدفين وأحرز هدف في المباراة التي شهدت عبور لفريق الهولندي لربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1997.

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كما أن تاديتش قد ساهم في تسعة أهداف لأياكس في الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا بإحرازه ستة أهداف وصناعة ثلاثة.

وقال تاديتش في تصريحاته بعد المباراة: "هذه أفضل مباراة لعبتها بحياتي على الأرجح، لقد فزنا على أفضل فريق بالعالم".

كما أضاف اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا: "أنا فخور جدًا، لقد أسعدنا العديد من الناس بهذا الفوز، لقد خضنا المباراة بأريحية وكنا نريد الاستمتاع بها".