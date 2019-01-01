رجل رائع - رجل مخيب| ريال مدريد × برشلونة

اختيارات جول للأفضل والأسوأ في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق برشلونة انتصارًا على مضيفه ريال مدريد بهدف مقابل لا شيء، في مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين والتي تكررت مرتين في 4 أيام فقط.

وحسم برشلونة إكلينيكيًا لقب الدوري الإسباني، ليتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث، وتبقى أزمته في المواجهات أمام برشلونة مستمرة.

وإليكم اختيارات جول للأفضل والأسوأ في المباراة

رجل رائع – إيفان راكيتيتش

📅في هذا اليوم من عام 2002

بيركامب سجل هذا الهدف في مرمى نيوكاسل😍pic.twitter.com/kPFT3hP4zO

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ مارس ٢٠١٩

نجح إيفان راكيتيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد، والذي أتى بعد إنهاء رائع لتمريرة مميزة من روبيرتو خلف دفاعات ريال مدريد.

وبعيدًا عن الهدف قدم راكيتيتش مباراة رائعة، وذلك من حيث توازنه وإعطائه المساندة الدفاعية بشكل جيد، وأيضًا أدواره الهجومية التي لم تقل تميزًا.

وصنع راكيتيش 3 فرص وكانت تمريراته دقيقة ونجح في القيام بعدد لا بأس به من الاعتراضات الناجحة، تلك التي كانت سببًا رئيسيًا في حسم برشلونة للمواجهة.

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رجل مخيب – جاريث بيل

لم يقدم جاريث بيل أي شيء يذكر، وتلك جملة اعتدنا ذكرها في هذه الخانة في كل مباراة يلعبها ريال مدريد ويشارك فيها بيل أساسيًا أو بديلًا.

ولم يصنع بيل أي فرصة ولم يشارك بشكل فعال في محاولات ريال مدريد الهجومية من قريب أو من بعيد، ولم يقم بأي شيء يذكر فيما يخص المساندة الدفاعية.

أما عن التسديدات فاكتفى جايث بيل بتسديدة واحدة طائشة لم تشكل أية خطورة، لذا استحق أن يكون هو الرجل المخيب لهذه الليلة.