ما هو سبب تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما موعدها الجديد؟

تعرف على سبب تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي كان من المقرر لها أن تقام في يوم الجمعة 25 يونيو 2021، وما هو موعدها الجديد؟

ينتظر عشاق كرة القدم بداية كأس أمم إفريقيا 2021 في يناير القادم، وذلك بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

لم تكن كأس الأمم البطولة الوحيدة التي تأجلت، حيث تأجلت أيضًا بطولات كوبا أمريكا ويورو 2020 وغيرها من البطولات التي تحظى بشعبية كبيرة.

كان من المقرر أن تقام قرعة كأس أمم إفريقيا في 25 يونيو 2021 في الأراضي الكاميرونية، لكن قبل موعدها بأسبوعين تقريبًا قرر الاتحاد الإفريقي تأجيلها، فما هو السبب وما موعد قرعة كأس إفريقيا الجديد؟

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2021؟ وما هو نظام البطولة والبلد المستضيف؟

ما هو سبب تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021؟

أعلن الاتحاد الإفريقي عن تأجيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون.

ووفقًا للبيان، فإن اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون وافقت على التأجيل لأسباب لوجستية تتعلق بفيروس كورونا، وذلك بناءً على طلب الكاف.

وجاء في البيان: "بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافقت اللجنة المحلية المنظمة في الكاميرون على تأجيل قرعة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2021 لأسباب لوجستية تتعلق بفيروس كورونا".

ما هو موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 الجديد؟

لم يتم تحديد موعد جديد لقرعة كأس أمم إفريقيا 2021، وتم تأجيلها لأجلٍ غير مسمى.

وجاء في بيان الاتحاد الإفريقي: "كان من المقرر إجراء القرعة في 25 يونيو 2021، وسيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب، ويواصل الاتحاد الإفريقي العمل مع شركائه، حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية بهدف جعل بطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 حدثًا ناجحًا واحتفالًا كبيرًا بكرة القدم الإفريقية".