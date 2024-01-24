تاجر بالمخدرات وحاول قتل ابن عمه .. السجن 9 سنوات في انتظار نجم هولندا "زعيم المجرمين"

نجم عالمي جديد متهم بجرائم صادمة

يوم بعد آخر.. يسمع عاشق الساحرة المستديرة، عن ارتكاب أحد نجوم الكرة العالميين، جرائم مخالفة للعدالة والقوانين.

آخر هؤلاء النجوم؛ الهولندي كوينسي بروميس، جناح نادي سبارتاك موسكو الروسي، الذي مثّل العملاق المحلي أياكس أمستردام، ولعب 50 مباراة دولية مع منتخب "الطواحين".

ووفقًا لـ"voetbalzone"، مساء اليوم الأربعاء، طلبت النيابة العامة في هولندا، سجن بروميس لمدة 9 سنوات؛ بعد اتهامه باستيراد ما لا يقل عن 1361 كيلوجرامًا من الكوكايين.

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النيابة أكدت على أن النجم الهولندي، يتزعم "تنظيم إجرامي"؛ نجح رجال الشرطة، في القبض على عدد كبير من أعضائه، وإدخالهم السجون المختلفة؛ حيث تم إصدار حكم على أحد المتهمين، بالسجن 8 سنوات.

وإلى جانب "الكوكايين".. وجّهت النيابة العامة في هولندا، تهمة "محاولة القتل" لبروميس؛ بعد أن قدم ابن عمه شكوى ضده، بطعنه في ركبته.

ونظرًا لعدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين هولندا وروسيا؛ لن يتم القبض على كوينسي بروميس؛ إلا إذا دخل البلاد، أو سافر إلى أحد الدول التي يوجد معاهدة معها.