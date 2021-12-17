ليفاندوفسكي يرد على فوز ميسي بالكرة الذهبية على طريقته الخاصة

رد روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، على فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، ولكن على طريقته الخاصة في مباراة فريقه الأخيرة.

ونجح البرغوث الأرجنتيني، في الفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، بعد منافسه شرسة مع روبيرت ليفاندوفسكي، الذي قدم مستويات كبيرة مع الفريق البافاري خاصة آخر سنتين.

وتمكن بايرن ميونخ من الفوز على فولفسبورج، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني، وشهد اللقاء تسجيل المهاجم البولندي هدف فريقه الرابع.

هدف ليفاندوفسكي، اليوم كان رقم 43 مع بايرن في الدوري الألماني هذا العام فقط، ليحطم به رقمًا قياسيًا ويصبح أكثر لاعب سجل أهداف خلال عام واحد في الدوري الألماني.

وكان جيرارد مولر أسطورة بايرن ميونخ، يهيمن على لقب صاحب أكبر عدد من الأهداف في عام واحد، لمدة 49 عامًا، بعد سجل 42 هدفًا في عام 1972.

وبعد هدف اليوم، ارتفع رصيد ليفاندوفسكي صاحب الـ 33 عامًا إلى 29 هدفًا هذا الموسم سجلهم مع الفريق البافاري في 24 مباراة خاضهم في كافة المسابقات، وصنع ثلاثة اهداف.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتصدر ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي سيواجه هيرتا برلين مساء السبت.