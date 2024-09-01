"الخيار الثاني أفضل" .. تاتا مارتينو يكشف موعد عودة ليونيل ميسي من الإصابة

ميسي لم يظهر في الملاعب منذ نهائي كوبا أمريكا

كشف تاتا مارتينو المدير الفني لفريق إنتر ميامي الأمريكي، عن موعد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب، بعد فترة طويلة من الغياب.

وغاب ميسي عن المشاركة في المباريات منذ نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا يوم 14 يوليو الماضي، حيث يُعاني من إصابة في كاحل القدم.

وقال مارتينو عقب فوز إنتر ميامي ضد شيكاغو فاير: "اتفقت مع ميسي على عدم خوض مباراة شيكاغو فاير، حتى يكون جاهز تمامًا خلال 15 يومًا، على أن يُشارك ضد فلادلفيا يونيون يوم 14 سبتمبر الجاري".

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وأضاف: "كما قلت ميسي بخير ويتدرب وقت كبير مع المجموعة، ولكن شعرنا أنه مع الوقت يمكن أن يُشارك ضد شيكاغو فاير، ولكن فضلنا عدم الاستعجال".

واختتم مدرب إنتر ميامي تصريحاته قائلًا: "تحدثنا ورأينا أن الخيار الثاني أفضل، وبطريقة ما أعتقد أنه يمكننا الاعتماد على ميسي في مباراتنا ضد فيلادلفيا".

وحقق إنتر ميامي الفوز على شيكاغو فاير برباعية مقابل هدف واحد، حيث تمكن الأوروجوياني لويس سواريز تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في تلك المواجهة.