تابع حدثًا تاريخيًا .. يورجن كلوب يظهر في بطولة مايوركا للتنس!

المدرب الألماني ظهر رفقة زوجته

شهد نهائي بطولة مايوركا للتنس التي تقام على الملاعب العشبية مساء أمس السبت، حضور الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي.

كلوب يحاول الاستمتاع بفترة الراحة التي حصل عليها لمدة موسم، حيث حضر في نهائي بطولة مايوركا، الذي جمع بين التشيلي أليخاندرو تابيلو والنمساوي سباستيان أوفنر.

وشهد النهائي حدثًا تاريخيًا، بعدما توج التشيلي تابيلو باللقب، ليُصبح أول لاعب في تشيلي يفوز ببطولة للتنس على الأراضي العشبية عبر التاريخ.

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واستغرقت المباراة حوالي ساعة و16 دقيقة، حيث استمتع الحضور بقوة المنافسة بين تابيلو وأوفنر، في المواجهة التي شهدت تفوق اللاعب التشيلي.

وانتشر مقطع فيديو للمدرب الألماني وهو يجلس بجوار زوجته في نهائي بطولة مايوركا للتنس، حيث ارتدى الثنائي قميص المنتخب الألماني لدعمه في بطولة يورو 2024.