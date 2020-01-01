تأجيل نتيجة التحقيق في تشويه إدارة برشلونة لرموز الفريق

التحقيقات معقدة أكثر مما كانوا يعتقدون

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نتيجة التحقيق في أزمة شركة i3 Ventures، التي هاجمت لاعبي برشلونة الفترة الماضية.

وانتشرت منذ فترة، أخبار حول ارتباط إدارة برشلونة بالشركة، التي هاجمت وشوهت بعض من رموز البلوجرانا، ودافعت عن الإدارة عبر بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن شركة PWC المنوطة بالتحقيق في تلك الأزمة، طلبت مهلة ثلاثة أسابيع لحين الانتهاء من التحقيق الذي أصبح أكثر تعقيداً مما كانوا يعتقدون.

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وبينت نتيجة التحقيقات الأولية عن وجود قصور واضحة في بعض إجراءات النادي الداخلية وأنظمة التحكم.

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وبناء على قرار شركة PWC فإنه تأجل اجتماع بارتوميو رئيس مجلس إدارة النادي مع المجلس حول تلك الأزمة، لحين الانتهاء من التحقيقات.

جدير بالذكر أن بعض انتهاء التحقيقات، سيعقد بارتوميو مؤتمراً صحفياً، يوضح فيه للجماهير تفاصيل تلك الأزمة.