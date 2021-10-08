هل تأجلت بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد انسحاب اليابان؟

هل تُلغى كأس العالم للأندية بسبب انسحاب اليابان؟ متى تقام البطولة وما هي الفرق المتوقع مشاركتها؟ جول يصحبكم في رحلة حول كل شيء..

جدل كبير أثير حول بطولة كأس العالم للأندية في نسخة عام 2021 بعدما اعتذرت اليابان عن استضافتها وتركت الاتحاد الدولي في ورطة لتحديد البديل.

وأتى اعتذار اليابان عن احتضان هذا الحدث الهام بعد زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وفي إطار الخطة الدقيقة التي وضعتها الحكومة اليابانية للحرب على الوباء العالمي.

انتشرت بعد ذلك العديد من الأنباء أن الفيفا سيقوم بإلغاء كأس العالم للأندية لهذا العام لعدم وجود مستضيف بديل لليابان.

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لكن في الوقت نفسه خرجت أنباء تقول العكس، فما هي الحقيقة؟ جول يشرح لكم كل شيء يخص أمر مونديال الأندية.

هل ألغيت كأس العالم للأندية 2021؟

لم يتخذ الاتحاد الدولي "فيفا" قرارًا رسميًا في هذا الصدد حتى الآن، ولكن الأكيد أن البطولة لم تلغى والأقرب أن ما سيحدث معها هو مجرد تأجيل لموعد الانطلاق.

إلغاء كأس العالم للأندية من شأنه أن يتسبب في خسائر اقتصادية للاتحاد الدولي والشركات الراعية، لذلك فلن تجازف فيفا بهذه الخطوة خاصةً وأن الأمور ليست على ما يرام في عالم كرة القدم إجمالًا بسبب الكورونا.

متى يحسم الاتحاد الدولي مصير كأس العالم للأندية 2021؟

من المقرر أن يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم اجتماعًا يوم 20 أكتوبر 2021 سيتم خلاله تقرير المصير النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

الاتجاه الأقرب وفقًا لصحيفة ميرور هو أن الفيفا سيقرر تأجيل البطولة لبضعة أشهر حتى إيجاد المستضيف الجديد لها في أعقاب انسحاب اليابان.

دولة قطر وكذلك البرازيل لديهما اهتمام باستقبال البطولة، وقيل أن الأمر نفسه لجنوب إفريقيا.

من هي الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2021؟

يتأهل عن كل قارة بطل مسابقة دوري الأبطال بها، وبصورة مبدئية وصل تشيلسي باعتباره بطلًا لأوروبا، والأهلي المصري باعتباره بطلًا لإفريقيا.

لم يتحدد الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا حتى الآن وكذلك كوبا ليبارتادوريس (أمريكا الجنوبية) والأمر عينه لأمريكا الشمالية.

أخيرًا، سيتواجد أوكلاند سيتي النيوزيلندي منذ الأدوار التمهيدية كممثل عن أوقيانوسيا، فيما يتبقى الكشف عن الدولة المستضيفة التي سيشارك بطل دوريها ويكمل عقد البطولة.

متى تقام بطولة كأس العالم للأندية 2021؟

حتى الآن يظل من المجهول موعد إقامة كأس العالم للأندية، والمفترض أن تقام كما جرت العادة في منتصف شهر ديسمبر من العام.

ومع اتجاه الفيفا لتأجيل المسابقة، من المتوقع أن يتم إقامتها في شهر يناير أو فبراير من العام الجديد، تمامًا كما حدث في العام الماضي عند اندلاع أزمة كورونا.