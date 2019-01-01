تأجيل فحص أرضية ملعب الملك الفهد بسبب مباراة النصر والهلال

تجهيز الملعب حالياً لمباراة ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت الشركة البريطانية المتخصصة في عملية زراعة وصيانة أرضيات ملاعب كرة القدم، المختصة بتطوير أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض تأجيل الزيارة للملعب.

وأوضحت التقارير أن سبب التأجيل يعود إلى تجهيز الملعب حالياً لمباراة ديربي الرياض بين فريقي النصر والهلال.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد خاطبت الشركة عقب الإشكاليات العديدة التي طرأت منتصف الموسم الرياضي الحالي بعد إغلاق ملعبي الأمير فيصل بن فهد بالملز، وأيضا ملعب الملك فهد الدولي، وهو ما سبب أزمة كبيرة لأندية العاصمة السعودية الرياض.

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🔷🔶 الفارق نقطتين فقط، ليس أمام الفريقان سوى الفوز، الزعيم من أجل توسيع الفارق أو العالمي من أجل انتزاع الصدارة



ولكن لم يبتسم شهر مارس في تاريخ مواجهات الفريقين؟

هيا نشاهد سويًا pic.twitter.com/kBrGflssGd — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 26, 2019

ومن المنتظر أن تقوم الشركة بالوقوف على احتياجات أرضية الملعب وكشف عيوبه، إلى ما بعد ديريي النصر والهلال في الجولة الـ25 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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يُذكر أن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أجتمع مع مسؤول الشركة لدى وصولهم إلى جدة، لإصلاح ملاعب كرة القدم.