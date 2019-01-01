بيونتيك يتواجد في قائمة ميلان لمواجهة نابولي

المهاجم القادم من جنوى قد يسجل الظهور الأول له بقميص الروسونيري بالجولة المقبلة من الدوري

دخل اللاعب كريتشوف بيونتيك، قائمة نادي ميلان الإيطالي، تمهيداً لتسجيل الظهور الأول بقميص الروسونيري.

المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين رحل مؤخراً عن صفوف ميلان، منتقلاً إلى نظيره الإيطالي تشيلسي.

رونالدينيو: أريد رؤية ميسي في البرازيل

وعلى الجانب الآخر تمكن الروسونيري من التعويض السريع بضم بيونتيك من جنوى بـ35 مليون يورو.

المدرب جينارو جاتوزو قرر الاعتماد على اللاعب في المواجهة القادمة أمام نابولي بالدوري الإيطالي لتكون الأولى له.

🔝 أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية وقطر هو؟ 👀#كأس_آسيا2019#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

ومع ذلك اكدت تقارير صحفية أن بيونتيك سيجلس على دكة البدلاء، ليبدأ جاتوزو بمهاجم آخر وهو باتريك كوتروني.

يحدث في ميلانو | استفاقة ميلانيستا ونشاط مستقبلي إنتيريستا

وفي سياق متصل يغيب الحارس بيبي رينا عن المباراة، لينضم لقائمة المصابين التي يتواجد بها ماتيا كالدارا ولوكاس بيليا وكريستيان زاباتا وجاك بونافينتورا.

ويقام اللقاء في الجولة الحادية والعشرين من الكالتشيو، حيث يحتل ميلان المركز الرابع بـ34 نقطة مقابل 47 لنابولي الثاني.