بيولي: نؤمن بالفوز على يوفنتوس والتتويج بالكأس

تصريحات ستيفانو بيولي قبل مواجهة ميلان ويوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا

قال ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان إن العقلية التي تسيطر على اللاعبين وجميع من في الفريق هي الإيمان بالقدرة على الفوز بكأس إيطاليا.

ويحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء الغد على ملعبه أليانز ستاديوم، وذلك في مباراة الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليا.

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وحول المواجهة قال بيولي إنه يعتقد أن ميلان يمتلك ما يلزم للفوز على يوفنتوس والوصول إلى المباراة النهائية حتى وإن لم يمتلك النادي أسماء نجوم كثيرة.

وأضاف: "نتيجة الذهاب تمنح خصمنا أفضلية بسيطة، ولكنها جاءت بعد أداء جيد قدمناه في هذه المواجهة وأثبتنا أننا على قدم المساواة مع يوفنتوس"

وتابع: "يجب أن نستعد للمباراة بنفس العقلية التي دخلنا بها لقاء الذهاب، معتقدين أننا لدينا ما يلزم لإزعاجهم والحصول على ما نريد في النهاية"

وأردف: "نحن أيضًا نشعر بالأسف تجاه من لم يستطيعوا المشاركة في مباراة اليوم، ولكن يجب أن لا تمنعنا الغيابات من تقديم مباراة كبيرة"

وحول الغيابات قال: "سنضطر للعب بدون جيانلويجي دوناروما المصاب، وزلاتان إبراهيموفيتش الموقوف، وأيضًا سامو وكاتسييخو وثيو هيرنانديز"

وأكمل: "يجب أن نعمل وأن تكون تلك الغيابات والظروف الصعبة التي نمر بها حافزًا ودافعًا إضافيًا، نحن لم نكن أقل شأنًا من يوفنتوس في جميع مبارياتنا معهم هذا الموسم"

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يذكر أن ميلان قد أنهى مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس على ملعبه سان سيرو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.