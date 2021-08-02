أخبار ريال مدريد: رونالدو بديلاً لمبابي وبنزيما يقترب من التجديد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 2 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021:

بنزيما يقترب من التجديد مع ريال مدريد

بحسب تقارير نشرت على ABC، فإن كريم بنزيما قريب من تمديد عقده مع ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

عقد بنزيما مع الملكي ينتهي في 2022، ويستهدف النادي إلى تمديد عقده لمدة عام لينتهي في 2023.

رونالدو بديل مبابي في ريال مدريد

أشارت صحيفة دياريو آس الإسبانية، إلى أن كريستيانو رونالدو مازال يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

انسحب مانشستر يونايتد من السباق على الدون، وعاد لدائرة اهتمامات ريال مدريد، حيث وُضع كخيار ثانٍ في حالة فشل التعاقد مع كيليان مبابي.

انفراجة في مفاوضات ميلان مع إيسكو

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية إن ريال مدريد مستعد للتخلي عن إيسكو مقابل 20 مليون يورو مع إمكانية تخفيض قيمة الصفقة.

وأضافت أن أبرز الأندية المهتمة هو ميلان، فالنادي الإيطالي يبحث عن لاعب بمواصفات إيسكو، يلعب بين خط الهجوم والوسط.

أسينسيو مطلوب في الدوري الإنجليزي

أشارت عدد من التقارير الإسبانية الصادرة صباح اليوم، إلى أن ماركو أسينسيو مطلوب في أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب الأخبار، فإن أندية ليدز يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي ترغب في ضمه، وأن الأخير يجهز عرضًا ضخمًا للتحرك إليه.

صراع إيطالي على إيسكو

أكد الصحفي التركي إكريم كونور أن ناديي ميلان ويوفنتوس مهتمان بإيسكو في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

يأتي ذلك بعد أن نشرت صحيفة سبورت تقريرًا يفيد أن نادي يوفنتوس قد يتحرك في الأيام الماضية لغلق صفقة مع ريال مدريد بشأن اللاعب.