بينتنر: القمار يعطيني نفس حماس كرة القدم!

كشف الدنماركي نيكلاس بينتنر الوسيلة الوحيدة التي عوضته عن فقدان الأدرينالين الذي لطالما رافقه أثناء ممارسة كرة القدم.

وكان بيندتر علق حذائه الصيف الماضي عن عمر يناهز 33 عامًا بعد مسيرة ارتدى فيها قمصان آرسنال ويوفنتوس وفولفسبورج وروزنبورج وكوبنهاجن.

ما هي الوسيلة الوحيدة؟

روى بينتنر لـ "بي بي سي": "لقد أصبت بالعديد من الإصابات في الملعب، ولم أتمكن من العثور على الأدرينالين الذي أحتاجه، والذي يمكن أن يمنحك إياه فقط اللعب أمام 60 ألف شخص. لم يكن هناك شيء يمكن مقارنته مع ذلك".

وتابع: "المرة الوحيدة التي شعرت فيها بنفس المشاعر كانت عندما ذهبت إلى الملهى الليلي، وبمجرد أن خسرت 400000 جنيه إسترليني ارتفع الأدرينالين لكنني تمكنت من العودة وفي نهاية الليل كنت قد خسرت 20000 جنيه فقط".

ما هي مسيرة بينتنر؟

وخاض الدنماركي خلال مسيرته مع الأندية التي امتدت 15 عامًا 418 مباراة سجل خلالها 113 هدفا وحصد خلالها 8 ألقاب.

أما على المستوى الدولي فقد سجل بينتنر مع الندمارك 30 هدفًا في 81 مباراة.

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