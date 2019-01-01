بيل قد يصبح صاحب أعلى راتب في الدوري الصيني

تعرف على تفاصيل رحيل بيل إلى الدوري الصيني

تلقى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عرضًا من الدوري الصيني قد يجعله صاحب الراتب الأعلى في البطولة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أعلن رغبته رحيل بيل عن صفوف الفريق وعدم وجوده ضمن حساباته للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنّ بيل تلقى عرضًا من بيكين خوان الصيني والذي بموجبه سيحصل على أعلى راتب في البطولة.

ويحصل الويلزي على 600 ألف إسترليني في الأسبوع مع النادي الملكي وهو ما يمكن أن يدفع بيكين له.

ويعد إيزيكيل لافيتزي، مهاجم هيبي تشينا، صاحب أعلى راتب في الصين بواقع 500 ألف إسترليني في الأسبوع.

وكان وكيل أعمال صاحب الـ 30 عامًا قد أعلن رغبته إتمام صفقة رحيل بيل بعد تصريحات زيدان الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ سوق الانتقالات في الصين ينتهي في 31 يوليو مما يعني أنّ بيكين لا يمتلك سوى 10 أيام فقط لحسم الصفقة.