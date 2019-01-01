الدوري الإسباني الدرجة الأولى

وكيل بيل يشن هجوماً حاداً ضد زيدان

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
زيدان أعلن رحيل الويلزي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

شن وكيل جاريث بيل، نجم ريال مدريد، هجوم حاد على مدرب الفريق زين الدين زيدان في أعقاب تصريحات الأخير عن بيع اللاعب الويلزي.

وصرح زيدان أن بيل سيرحل عن صفوف ريال مدريد في الساعات المقبلة، وذلك في أعقاب غيابه عن الفريق في ودية بايرن ميونخ.

وقال وكيل بيل مع "إي إس بي إن": "ما قاله زيدان يعد عار، أن يتكلم بذلك الأسلوب عن شخص قدم الكثير لريال مدريد".

اختيارات المحررين

وأكمل: "إذا رحل بيل سيكون لأن ذلك هو الأفضل لبيل، وليس لأن زيدان يريد فعل الأمر".

القمر السبب وراء ارتداء هازارد القميص رقم 50

وخرج بيل من حسابات زيدان منذ عودة الأخير لتدريب ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي.

وأشارت تقارير لاحتمالية انضمام بيل لصفوف بايرن ميونخ، أو العودة مجدداً للبريميرليج.

إغلاق