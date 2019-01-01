وكيل بيل يشن هجوماً حاداً ضد زيدان
هيثم محمد فيسبوك تويتر
شن وكيل جاريث بيل، نجم ريال مدريد، هجوم حاد على مدرب الفريق زين الدين زيدان في أعقاب تصريحات الأخير عن بيع اللاعب الويلزي.
وصرح زيدان أن بيل سيرحل عن صفوف ريال مدريد في الساعات المقبلة، وذلك في أعقاب غيابه عن الفريق في ودية بايرن ميونخ.
وقال وكيل بيل مع "إي إس بي إن": "ما قاله زيدان يعد عار، أن يتكلم بذلك الأسلوب عن شخص قدم الكثير لريال مدريد".
وأكمل: "إذا رحل بيل سيكون لأن ذلك هو الأفضل لبيل، وليس لأن زيدان يريد فعل الأمر".
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زيدان يعلن رغبته في رحيل بيل عن ريال مدريد🗣️— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019
الأزمة باتت على صفيح ساخن بسبب رد وكيل اللاعب🧐 pic.twitter.com/2mKM97xkr5
وخرج بيل من حسابات زيدان منذ عودة الأخير لتدريب ريال مدريد في منتصف الموسم الماضي.
وأشارت تقارير لاحتمالية انضمام بيل لصفوف بايرن ميونخ، أو العودة مجدداً للبريميرليج.