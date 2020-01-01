أخبار ريال مدريد: روما يتفاوض لضم مهاجم ريال مدريد وزيدان يرفض كافاني

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 24 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020:

ريال مدريد يرفض كافاني

ارتبط ريال مدريد بانتقال مجاني لمهاجم باريس سان جيرمان السابق ولاعب أوروجواي الدولي إدينسون كافاني. زيدان وإدارة اللوس بلانكوس لم يوافقوا على توقيع كافاني.

يلعب النادي دور البائعين فقط هذا الموسم من أجل زيادة إيرادات النادي وتعويض الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، لقد رأينا بالفعل بيع أشرف حكيمي وسيرجيو ريجويلون بينما تمت إعارة جاريث بيل والعديد من اللاعبين الشباب الآخرين.

ريال مدريد يقدم عرضًا لضم لاعب الدوري الإسباني الدرجة الثانية

وفقًا لـ Football Espana، قدم ريال مدريد عرضًا بقيمة مليون يورو للاعب خط الوسط البنمي الواعد أدالبرتو كاراسكويلا.

وقد خاض كاراسكيلا بالفعل ثماني مباريات دولية مع منتخب بنما على مستوى عالٍ بعد أن قاد بعض فرق الشباب.

خاض كاراسكيلا 20 مباراة مع كارتاخينا الموسم الماضي وبدأ كل من مباراتي الفريق في الدرجة الثانية حتى الآن هذا الموسم.

نتيجة تحليل نجم الريال تتحول من إيجابية إلى سلبية

أظهرت نتائج اختبار لاعب خط وسط ريال مدريد مارتن أوديجارد إصابته بـ Covid-19 بعد جولة الاختبار يوم الإثنين ، وفقًا لمحطة راديو Onda Cero.

يقال إن النرويجي ظهرت نتيجة اختباره للمرة الثانية سلبية بعد جدول الاختبارات المنتظم للنادي، ومن المتوقع الآن أن يدخل فترة من العزلة الذاتية والحجر الصحي كإجراء إحترازي، في حين أنه من المحتمل أن يتدرب باقي أعضاء فريق مدريد الآن. بشكل فردي وفقًا للإرشادات الصحية.

مدافع ريال سوسييداد ينتقل إلى ليدز وريال مدريد مستفيد

لا يزال ريال مدريد يكسب الأموال في فترة الانتقالات الحالية، هذه المرة كسب اللوس بلانكوس 4 ملايين يورو بعد أن توصل ريال سوسييداد وليدز يونايتد إلى اتفاق بقيمة 20 مليون يورو لانتقال لاعب أكاديمية مدريد السابق دييجو يورينتي.

تم بيع يورينتي في البداية إلى ريال سوسييداد مقابل 6 ملايين يورو والآن جنى ريال مدريد 4 ملايين يورو إضافية ، وهو مبلغ كبير للاعب لم يكن له أي تأثير على الفريق الأول.

من المتوقع أن يكون يورينتي لاعبًا أساسيًا بلا منازع مع ليدز وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتناسب مهاراته مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي طريقة بدنية أكثر من الدوري الأسباني، خاصة بالنسبة للمدافعين مثله.

روما يتفاوض لضم مهاجم ريال مدريد

يتفاوض ريال مدريد وروما حاليًا على صفقة للمهاجم بورخا مايورال، الذي ينتهي عقده مع اللوس بلانكوس في يونيو 2021.