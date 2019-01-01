الدوري الإسباني

بيل يغادر "سانتياجو برنابيو" قبل انتهاء لقاء ليجانيس

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(C)Getty Images
بيل يعاني من أزمات متواصلة في ريال مدريد

غادر جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل انتهاء مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني حتى أنّه لم يشاهد هدف لوكا يوفيتش الخامس.

ريال مدريد انتصر بخماسية نظيفة على ليجانيس ليصعد إلى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ بيل غادر ملعب المباراة في الدقيقة 82 دون أن يستمر لنهاية اللقاء لتهنئة زملائه والاحتفال بالفوز.

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وأوضحت الصحيفة أنّ لوائح النادي الملكي الداخلية تجبر اللاعب على حضور المباراة حتى لو كان مصابًا ويحق له المغادرة بعد الدقيقة 80.

وكان المدرب، زين الدين زيدان، قد أكد أنّ اللاعب حصل على تصريح للمغادرة مبكرًا ولا يوجد أزمة.

جدير بالذكر أنّ الويلزي كان قد سبق وغادر المباراة في منتصفها في يناير الماضي أمام ريال سوسيداد وتعرض لغرامة مالية.

وسافر اللاعب المصاب إلى لندن وقابل وكيل أعماله لمدة 40 دقيقة مما يرجح إمكانية رحيله في يناير المقبل.

 

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