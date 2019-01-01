بيل يغادر "سانتياجو برنابيو" قبل انتهاء لقاء ليجانيس

بيل يعاني من أزمات متواصلة في ريال مدريد

غادر جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل انتهاء مباراة ليجانيس في الدوري الإسباني حتى أنّه لم يشاهد هدف لوكا يوفيتش الخامس.

ريال مدريد انتصر بخماسية نظيفة على ليجانيس ليصعد إلى المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ بيل غادر ملعب المباراة في الدقيقة 82 دون أن يستمر لنهاية اللقاء لتهنئة زملائه والاحتفال بالفوز.

وأوضحت الصحيفة أنّ لوائح النادي الملكي الداخلية تجبر اللاعب على حضور المباراة حتى لو كان مصابًا ويحق له المغادرة بعد الدقيقة 80.

وكان المدرب، زين الدين زيدان، قد أكد أنّ اللاعب حصل على تصريح للمغادرة مبكرًا ولا يوجد أزمة.

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BALE SE FUE del Bernabéu en el minuto 82. #ChiringuitoBale pic.twitter.com/keKDkWABhQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2019

جدير بالذكر أنّ الويلزي كان قد سبق وغادر المباراة في منتصفها في يناير الماضي أمام ريال سوسيداد وتعرض لغرامة مالية.

وسافر اللاعب المصاب إلى لندن وقابل وكيل أعماله لمدة 40 دقيقة مما يرجح إمكانية رحيله في يناير المقبل.