بيليه ردًا على تدهور حالته: أنا هنا من أجل زيارتي الشهرية!

قام بتوجيه الشكر إلى قطر

حرص أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، على تقليل المخاوف بخصوص حالته الصحية، من خلال تدوينة على حسابه بموقع "إنستجرام".

العديد من التقارير انتشرت يوم الأربعاء الماضي، حول معاناة بيليه من تورم في جسده بالكامل وقصور في القلب بسبب عدم نجاح العلاج الكيميائي لمقاومة السرطان.

وبعدها ظهرت صورة له في قطر التي تنظم النسخة الحالية من كأس العالم بوضع وجهه على أحد المباني هناك بجانب رسالة تقول "تعافى قريبًا".

ولكن صاحب الـ82 سنة قال عبر حسابه الشخصي:"أصدقائي، أنا في المستشفى للقيام بزيارتي الشهرية هنا، من الجيد دائمًا تلقي رسائل إيجابية مثل هذه، شكرًا لقطر على هذا التكريم ولكل من أرسل لي مشاعر طيبة".

جدير بالذكر أن بيليه تم نقله إلى مستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم العلاج الخاص بمرض السرطان بعد استئصال ورم القولون في سبتمبر 2021، استمرارًا لسلسلة الأزمات الصحية التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية