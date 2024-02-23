بيلينجهام يُحضر لمفاجأة غير متوقعة لأنشيلوتي وريال مدريد!

أنباء سارة لعشاق الميرينجي

حقق جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، تقدمًا إيجابيًا في التعافي من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفريق أمام جيرونا بالدوري الإسباني.

اللاعب الإنجليزي الشاب تعرض لإصابة في الكاحل ولم يظهر مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي منذ 10 فبراير الجاري.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن صاحب الـ20 سنة بدأ العد التنازلي من أجل العودة مرة أخرى للفريق، في مفاجأة سارة للفريق لأنه قد يعود قبل الموعد المحدد له.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينجهام لا يفصله سوى أيام قليلة فقط عن الانضمام للتدريبات الجماعية لريال، ولكن الجهاز الطبي للفريق سيحاول التأكد من تعافيه الكامل من الإصابة لتجنب أي انتكاسة محتملة.

وتشير التوقعات إلى أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة الفريق أمام فالنسيا يوم 2 مارس المقبل، وسيتواجد كذلك خلال لقاء الإياب بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج في يوم 6 من نفس الشهر.

يذكر أن بيلينجهام سجل 20 هدفًا وصنع 8 في 29 مباراة خاضها مع ريال مدريد بكل البطولات خلال هذا الموسم.