"بيلينجهام يشعر بضغوط أقل بكثير من عمال المصانع"

إشادة هائلة بالنجم الإنجليزي الشاب

أشاد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، بالبداية المبهرة التي يعيشها مواطنه جود بيلينجهام مع ريال مدريد خلال هذا الموسم.

بيلينجهام يعيش تجربة مماثلة للتي عاشها أوين عند انتقاله لريال في 2004 في سن صغير، ولكن ما يقدمه نجم بوروسيا دورتموند السابق يفوق بمراحل ما فعله أوين في تجربته المحبطة التي استمرت لعام واحد فقط.

وقال أوين في مقابلة حصرية لـ"DAZN Bet":"ريال مدريد هو النادي الأكبر والأكثر سحرًا في العالم، لذلك الوصول له هو ذروة مسيرة أي شخص، عشت نفس القصة عندما كنت في ليفربول وقام ريال بطرق بابي، لم أستطع رفض فكرة اللعب بين عظماء اللعبة".

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وأضاف:"لا أعرف إذا كان الأمر بمثابة المساعدة أم عائق أمامه، ولكن جود ليس لديه عائلة ولا يعاني من اضطرابات خارج الملعب، ومن الواضح انه اضطر للانتقال إلى ألمانيا قادمًا من إنجلترا بشكل سريع جدًا، لذلك أعتقد أنه أكثر خبرة مني".

وتابع:"بيلينجهام يتمتع بموهبة فائقة وعقل عظيم، يتعامل مع حياته الجديدة والثقافة التي حوله وأصدقائه الجدد بأفضل شكل ممكن، الأمر ليس كما لو كنت تستيقظ لمدة 63 يومًا بشكل طبيعي وتأتي في اليوم 64 وتقول لنفسك لا يمكنني الاستمرار، لذلك بيلينجهام يمتع بقدرات هائلة تجعله يشعر بضغط أقل من رجل المصنع الذي يذهب كل يوم ليبدأ عمله".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ25 نقطة متساويًا مع جيرونا وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.