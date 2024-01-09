بيلينجهام يسخر من عادة ميسي "المستفزة"!

كلمات جود أثارت ضحك الجميع!

أبدى نجم ريال مدريد جود بيلينجهام ملاحظة ساخرة على "تشكيل هجومي للموسم" يضم ليونيل ميسي وكيليان مبابي وهاري كين.

وظهر بيلينجهام ضيفا على قناة "سي بي إس سبورتس"، بينما يقيّم تشكيل الموسم لنجم الكرة الإنجليزية السابق جيمي كاراجر، والذي ضم المثلث الهجومي "ميسي ومبابي وكين".

وعلق بيلينجهام على اختيارات كاراجر لهذا الموسم، مازحًا: "لا أعرف ما إذا كانت هناك طاقة كافية. هناك الكثير من المشي!".

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كلمات بيلينجهام أثارت ضحك الضيوف المتواجدين في الأستوديو، خاصة أن ميسي معروف بأنه "يمشي كثيرا (دون ركض) حينما لا تكون الكرة في حوزته".

وتعرض ميسي لانتقادات في المواسم الماضية بسبب افتقاره إلى الجري، علمًا بأنه قال "إنها وسيلة للحفاظ على الطاقة (مع ارتفاع معدل العمر)".