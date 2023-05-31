"بيلينجهام محمي في دورتموند كالجرو الصغير".. تحذيرات لجود من الانتقال لريال مدريد

تحذيرات لبيلينجهام من الانضمام إلى ريال مدريد

حذر نجم الكرة الألمانية المعتزل مايكل بالاك، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند، من الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ويبدو بحسب التقارير الصحافية بيلينجهام قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد الذي اتفق معه ويتبقى اتفاق النادي الإسباني مع ناديه الألماني ليصل رسميًا إلى مدريد.

ونصح بالاك نجم الكرة الإنجليزية الشاب، 19 سنة، عبر حوار في صحيفة بيلد الألمانية: "رحيله سيكون خسارة كبيرة للبوندسليجا لأنه واحد من أفضل لاعبي البطولة. ما زال يافعًا جدًا ودون شك استمراره لموسم آخر في دورتموند سيكون أفضل له؛ شخصيته بحاجة للتطور".

وتابع النجم الألماني المعتزل عن جود "بيلينجهام مقبول من الجميع في دورتموند ولا جدال عليه، هو محمي كجرو صغير حتى لو لعب 3 أو 4 مباريات سيئة على التوالي وهو أمر لن يحظى به في نادٍ كريال مدريد حيث سيبدأون في انتقاده".