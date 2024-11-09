بيلينجهام: قلبي تحطم.. ودوري تغير في ريال مدريد!

بيلينجهام يوضح سبب قلة أهدافه...

كشف جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، عن سبب قلة أهدافه مع الميرينجي، هذا الموسم على عكس الموسم، الذي كان فيه من هدافي الفريق

وتمكن اللاعب الإنجليزي، من تسجيل أول أهدافه، بالدوري الإسباني هذا الموسم، في مباراة ريال مدريد، مع أوساسونا، صباح اليوم السبت، والتي انتهت بفوز الميرينجي برباعية نظيفة.

وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة ريال مدريد، عقب اللقاء: "لقد لعبت اليوم كما أفعل دائمًا، ولكن هذه المرة سجلت هدفًا، هناك الكثير من الأحاديث حولي لأنني سجلت الكثير من الأهداف في الموسم الماضي، ولكن دوري تغير هذا الموسم في الملعب".

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وتابع: "سأفعل أي شيء من أجل مصلحة الفريق لقد أصبحت أقل أنانية وأريد الاستمرار على هذا النحو، هدفي هو مساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة".

وعن أداء فينيسيوس جونيور، قال بيلينجهام: "فيني يتمتع بقوة ذهنية كبيرة، لقد كانت آخر أسبوعين أو ثلاثة صعبة على الجميع، أنا أتعامل معه بشكل جيد وأنا فخور بالطريقة التي يتصرف بها أثناء اللعب، إنه قائد لنا ومصدر للإلهام، عندما يلعب بتلك الطريقة لا يمكن إيقافه".

وعن إصابات ثلاثي ريال مدريد، في مباراة الليلة قال بيلينجهام: "من المروع أن نرى هذه الإصابات، خاصة إصابة ميليتاو، لقد قاتل بجد للعودة والتواجد معنا، مشاهدته يتعرض للإصابة مرة أمر يحطم القلب".