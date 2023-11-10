بيلينجهام: فاييكانو أفسد ما قمنا به أمام برشلونة!

ريال مدريد سقط أمام فاييكانو...

غاب جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد في آخر مباريات الفريق أمام براجا في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته أمام رايو فاييكانو، ومن المتوقع عودته أمام فالنسيا.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتعرض بيلينجهام إلى إصابة أمام رايو فاييكانو، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، في المباراة التي شهدت تعثر ريال مدريد وسقوطه في فخ التعادل السلبي، والتفريط في ملاحقه جيرونا على صدارة الدوري.

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وقال بيلينجهام في تصريحات صحفية: "فريقنا هذا الموسم جيد جدًا، لقد تعرضنا إلى انتكاسة بالتعادل مع رايو فاييكانو، أفسدت علينا ما حققناه من فوز هام على برشلونة".

وتابع: "ولكن الفريق عوض ذلك بانتصار جيد في دوري أبطال أوروبا، من الجيد دائمًا أن نتعلم من هذا النوع من المباريات".

ومن المتوقع أن يعود بيلينجهام، متصدر قائمة هدافي ريال مدريد هذا الموسم للمشاركة من جديد أمام فالنسيا بعد تعافيه من إصابته، قبل أن ينضم إلى معسكر بلاده لخوض مباريات فترة التوقف الدولي.