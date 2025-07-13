"نحتاج بيلينجهام في هذا المركز" .. أسطورة ريال مدريد يتوقع نجاحًا مبهرًا للإنجليزي مع تشابي ألونسو

أين سيلعب جود مع تشابي؟

ماذا حدث؟

سجل اللاعب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام 23 هدفًا خلال موسمه الأول في سانتياجو برنابيو، وساعدت هذه الأهداف في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. انخفض أداؤه قليلاً في الموسم الماضي وسجل 15 هدفًا.

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يبقى أن نرى متى سيكون بيلينجهام جاهزًا للعب مع ريال مدريد مرة أخرى، بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لعملية جراحية في كتفه بسبب إصابة طويلة الأمد.

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هل تعلم

أشار تشابي ألونسو إلى أنه سيستخدم بيلينجهام في دور أعمق ضمن نظامه، مع التركيز بشكل أكبر على قدرته في تمرير الكرة. ومع ذلك، يتم حث مدرب ريال مدريد على دفع مهاجم مثبت إلى الأمام في الملعب.

ما قاله سالجادو

ميشيل سالجادو يريد أن يرى لاعب الوسط النشط في أكثر مراكزه تدميرًا. قال أسطورة ريال مدريد لـ GIVEMESPORT: "أحتاج إلى بيلينجهام بالقرب من منطقة الجزاء. لا أريد أن يعود بيلينجهام لاستلام الكرة ويشارك كثيرًا في بناء الهجمات. لقد أظهر في عامه الأول أنه لاعب يتمتع بقدرة خاصة على الدخول إلى منطقة الجزاء.

أعتقد أنه سيؤدي هذا الدور مع تشابي ألونسو. أعتقد أنه سيكون اللاعب الرئيسي خلف فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي. سنرى بيلينجهام مختلفًا هذا العام مقارنة بالموسم الماضي. سنرى أفضل نسخة من بيلينجهام هذا العام، بالتأكيد".

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ما هو مستقبل بيلينجهام؟

انضم إلى بيليندهام في العاصمة الإسبانية هذا الصيف زميله في المنتخب الإنجليزي وصديقه المقرب ترينت ألكسندر أرنولد. ويبقى أن نرى متى سيتألقان معًا مرة أخرى على نفس الملعب بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.