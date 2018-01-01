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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بيليتش : أشعر بالإحباط والميركاتو الشتوي قادر على إعادة الاتحاد

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اللاعبين قصروا في الشوط الأول، و تحسن مستواهم بالشوط الثاني بعد اجتماعي بهم في غرفة الملابس لكن لم يحالفنا الحظ

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش عن شعوره بالإحباط عقب خسارة فريقه أمام نادي الاتفاق بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحف عقب المباراة : "أشعر بالإحباط بسبب بدء اللاعبين بروح مهزوزة على عكس ما كانوا عليه قبل المباراة وبالشوط الثاني، كان يجب أن يدخلوا بجدية وتركيز أكبر من ذلك".

المدير الفني الكرواتي أضاف : " مواصلة نزيف النقاط ووضع الفريق في مؤخرة سلم الترتيب تزيد الضغط علينا وتشعرنا بالإحباط، ونأمل أن نتحسن بعد تدعيم الفريق في الشتوية".

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بيليتش أكمل : "اللاعبين قصروا في الشوط الأول، و تحسن مستواهم بالشوط الثاني بعد اجتماعي بهم في غرفة الملابس لكن لم يحالفنا الحظ".

وعن سوق الانتقالات الشتوية قال : "قرار اختيار اللاعبين الأجانب الذين سيتم استقطابهم في الشتوية يتم من خلال مجموعة من الأشخاص وأنا أحدهم، وبالطبع أن القرار الأخير لي".

وأنهى مدرب الاتحاد تصريحاته : " الاتحاد يجب أن يكون أفضل من وضعه الحالي ولولا ثقتي بعودته لم أستمر في منصبي، نحتاج أن نحسن وضعنا بعد الانتقالات الشتوية، واللاعبين الحاليين لم يدخروا مجهودًا لخدمة الفريق".

وحقق نادي الاتفاق فوزاً هاماً على حساب نادي الاتحاد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

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