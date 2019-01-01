خاص | إيمري كان متحدثًا عن طفولته: كنت زيدان في الشوارع

لاعب يوفنتوس لم يكن رونالدينيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس أن زين الدين زيدان هو مثله الأعلى في كرة القدم، ورفض اللاعب خلال حواره الخاص مع جول استبعاد اللعب في الدوري التركي أو العودة لناديه السابق إنتراخت فرانكفورت.

اللاعب المنضم ليوفنتوس هذا الموسم تحدث عن طفولته قائلًا لجول "في جيلي، حين تلعب كرة القدم في الشوارع، فأنت إما رونالدينيو أو زين الدين زيدان. أنا كنت زيدان، كان لاعبي المفضل ومثلي الأعلى، طريقة لمسه للكرة كانت مذهلة".

وتخرج كان من أكاديمية شباب إنتراخت فرانكفورت، ولعب بعدها في ألمانيا لبايرن ميونيخ ثم بايرليفركوزن قبل أن ينتقل لمحطة جديدة في إنجلترا بارتداء قميص ليفربول، وأخيرًا يُوقع لليوفنتوس في صفقة مجانية.

رئيس بايرن ميونيخ يُشكك في قدرة أي نادٍ على شراء مبابي

اللاعب تحدث عن تلك المسيرة قائلًا "لم تكن هناك مشكلة في بايرن ميونيخ، لقد أرادوا الاحتفاظ بي لكني كنت أريد اللعب أكثر وهذا لم يكن ممكنًا في بايرن. ليفركوزن قدم لي هذه الفرصة، وبالنظر للنتائج فقد كان أفضل قرار اتخذته".

الألماني صاحب الأصول التركية لم يُمانع فكرة اللعب في الدوري التركي يومًا ما، إذ قال "لم لا؟ تركيا ستكون مكان مناسب لي حين أتقدم في العُمر. أتخيل نفسي أعيش وألعب في مدينة اسطنبول، وهي مدينة رائعة".

أخيرًا لم يرفض صاحب الـ25 عامًا كذلك فكرة العودة لإنتراخت فرانكفورت، موضحًا أن مدينة فرانفكورت هي مدينته التي عاش بها أيامًا جميلة وتتواجد بها عائلته وأصدقائه، ومؤكدًا أنه يزور المدينة بشكل منتظم وسعيد بما يُحققه الفريق هذا الموسم.