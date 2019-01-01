بيكيه يعود لهوايته المفضلة ويسخر من انتقاد ريال مدريد للتحكيم

تعرف على تصريحات بيكيه بعد التعادل السلبي مع ليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

عاد جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، للحديث عن ريال مدريد وتصريحات فريق السلة بالهجوم على التحكيم في نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة حقق الفوز على ريال مدريد في كرة السلة وهي البطولة التي يتفوق فيها الميرينجي بصورة ملحوظة.

وقال اللاعب الكتالوني في تصريحات صحفية: "ريال مدريد عاد لانتقاد التحكيم في كرة السلة وكذلك في كرة القدم وظهر ذلك بوضوح منذ بداية الموسم".

وتابع: "بعدها ذهبوا إلى "واندا ميتروبوليتانو" وحقق الفوز هناك ونسوا تمامًا الحديث عن الأمور التحكيمية، من الجيد أنّ ريال مدريد لا يمتلك فريقًا في كرة اليد أو الهوكي وإلا اشتكوا من التحكيم هناك أيضًا".

بيكيه أشاد بفريق كرة السلة الذي حقق نهائي كأس الملك في مدريد على حساب الميرينجي المتوج بدوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنّ الحكم أنصفهم في البداية قبل أن يرتكب أخطاء لصالح برشلونة.

أشياء يمكنك فعلها خلال الـ1508 دقيقة التي فشل فيها سواريز في تسجيل هدف في دوري الأبطال خارج كامب نو:



السير من الملز لمحيط الرعب سيرًا على الأقدام والعودة مرة أخرى 🏟

مشاهدة الجزء الأخير من "صراع العروش" 3 مرات 📺

سماع ألبوم @Hamaki الجديد 10 مرات 🎶#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/EnwRAt1pzx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

وحول مباراة ليون، أوضح: "الفريق تطور بصورة كبيرة ولكن نحتاج لتقديم المزيد، لقد خلقنا العديد من الفرص وفشلنا في التسجيل. إجمالًا أنا راضي عن أداء الفريق".

وأردف: "لويس سواريز مهاجم كبير وسجل العديد من الأهداف في مباريات صعبة. نحن ندعمه دائمًا".

واختتم: "خلال فترتي هنا فإن برشلونة يتراجع قليلًا في فبراير ومارس وحدث ذلك حتى خلال حقبة بيب جوارديولا ولكننا بعدها نعود ونقدم الأفضل".

برشلونة تعادل سلبيًا أمام ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت صناعة 25 فرصة للفريق الكتالوني.