بيكيه: لسنا مرشحون للأبطال وتير شتيجن يعترف: علينا أن نتحسن

تصريحات تير شتيجن وجيرارد بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف

قال مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة إن الخصم جعل المباراة أكثر صعوبة مؤكدًا أن الكتلان عليهم التحسن أكثر.

وانتصر برشلونة بهدفين لهدف على دينامو كييف في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

وعاد تير شتيجن إلى تشكيل برشلونة من جديد بعد غياب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، ليلعب أولى مبارياته منذ السقوط الكارثي أمام بايرن ميونخ بـ 8 أهداف"

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وقال الحارس الألماني: "كانت المباراة صعبة وقوة الخصم زادتها صعوبة ولكننا كنا قادرين على الحسم، علينا أن نعترف أننا لسنا في أفضل أحوالنا وعلينا التحسن"

وأضاف: "بالنسبة لي كان الفوز بهذه المباراة مهمًا للغاية. أردت حقًا أن أكون في الملعب مرة أخرى وأن أفعل ما أحبه بعدما أبعدتني الإصابة عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة"

وتابع: "بدأنا المباراة بشكل جيد مع فرص سانحة للتسجيل،على أي حال عانينا كثيرًا في شوط المباراة الثاني حيث أصبحت المباراة أكثر توتراً في ذلك الوقت"

وحول الفوز قال جيرارد بيكيه إن برشلونة ليس المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا بالنظر إلى ما حدث للفريق خلال السنوات الماضية في هذه المسابقة.

وأردف: "من الطبيعي أننا لسنا المرشحون المفضلون في دوري الأبطال بعد السنوات القليلة الماضية، كل ما يمكننا فعله هو العمل،لدينا لاعبون صاعدون مميزون، النتائج ستأتي في نهاية المطاف."

وأكد: "كانت هناك لحظات لم يكن الضغط فيها جيدًا تمامًا. لم نقم بالتنسيق الكامل. على الرغم من أن المنافس لديه نتائج سلبية مؤخرًا، إلا أن جميع المنافسين يتمتعون بجودة عالية على مستوى الأبطال"

كم عدد أهداف ميسي في مسيرته حتى الآن؟

الفوز أبقى على برشلونة في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة بينما يتواجد كييف في المركز الثالث محققًا نقطة واحدة فقط.