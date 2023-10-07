بيكهام : اتهامات كيروش باطلة ولم أصدق ما قاله لي زيدان!

كواليس خاصة من مسيرة النجم الإنجليزي السابق

شهرة واسعة حققتها السلسلة الوثائقية للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام على منصة "Netflix" والتي تطرق خلالها إلى العديد من الكواليس الهامة بمسيرته.

واحدة من أهم العلاقات في السلسلة والتي لفتت الأنظار الفترة الأخيرة، كانت علاقة بيكهام بكارلوس كيروش الذي سبق أن عمل معه في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

يقول بيكهام في مقتبسات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"لم أعرف أي شيء عن كارلوس كيروش على الإطلاق، لم نفهم كيف وصل إلى مانشستر يونايتد ولكنه فعل ذلك".

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وجاء ذلك ردًا على تصريحات كيروش عن بيكهام نفسه التي جاء فيها:"من خلال ملاحظاتنا وتحليلاتنا بدأنا نشعر أن ديفيد كان في حالة انحدار، ولكن في عام 2003 لم يكن اللاعبون مثل بيكهام مجرد لاعبي كرة قدم بل كانوا شركات، لقد كانت معركة بين ما يحدث في الداخل والخارج".

وفي هذا السياق قال بيكهام:"لم أكن لأضع نفسي أبدًا في منصب احترافي من شأنه يغير أسلوب حياتي لذلك لا أتفق معه".

كيروش أصبح مساعدًا للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد عام 2002 في الوقت الذي توترت فيه علاقة مدرب الشياطين الحمر ببيكهام، لذلك تم بيع الأخير إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو بفضل فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي أحضر كيروش كمدرب للميرينجي خلفًا لفيسينتي ديل بوسكي في 2003 ولكن البرتغالي استمر في منصبه لمدة 10 أشهر فقط.

ومن ضمن القصص التي تحدث عنها بيكهام كانت الطريقة التي تعامل معه زميله السابق زين الدين زيدان مع مباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عندما كان زيدان لاعبًا لريال ونظيره الإنجليزي في مانشستر.

وقال بيكهام:"زيزو لا يتحدث الإنجليزية كثيرًا ولا يتحدث في العموم إلا بشكل نادر، لقد جاء إلى وتصافحنا وقال لي هل ستأتي إلى مدريد؟ لم أصدق أنني سمعت هذه الكلمات منه وأحببت هذه اللحظة كثيرًا".

يذكر أن بيكهام حاليًا يعمل كأحد ملاك لنادي إنتر ميامي الأمريكي، والذي يعيش طفرة مميزة بعد ضم ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس هذا الصيف.