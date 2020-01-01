بيكهام يمنح مودريتش عقدًا قياسيًا للانضمام لإنتر ميامي

ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد المعتزل يطلب الحصول على خدمات لوكا مودريتش من النادي الملكي لفريقه إنتر ميامي الإمريكي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام في الحصول على خدمات الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ملعب ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن موريدتش يعد واحدًا من عدة نجوم يسعى بيكهام لضمهم لفريقه في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بيكهام سيعرض راتبًا قياسيًأ في صفوف إنتر ميامي ليكون واحد من ثلاثة مسموح للفريق بمنحهم عقدًا غير مرتبط بشروط مادية لرابطة الدوري.

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وينتهي العقد الحالي للوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي مما يعني إمكانية رحيله بمبلغ مالي قليل أو حتى بشكل مجاني لعلاقته الطيبة بإدارة الملكي.

ويسعى بيكهام أيضًا لضم اللاعب إدينسون كافاني من صفوف باريس سان جيرمان، وهو الذي أراد الرحيل لأتلتيكو مدريد قبل أيام لكن الصفقة فشلت.

وسيكون كافاني هو اللاعب الثاني في القائمة الغير محددة رواتبهم مع نادي إنتر ميامي بحسب ما ذكرت الصحيفة لو نجح بيكهام في ضمه.

جدير بالذكر أن عقد كافاني مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن الفريق العاصمي أظهر تعنتًا كبيرًا في فكرة التخلي عنه قبل نهاية الموسم.