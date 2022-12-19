بيكهام يحضر في احتفالات الأرجنتين بغرف خلع الملابس!

صورة تضع النجم الإنجليزي وسط لاعبي التانجو

حضر النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام في احتفالات المنتخب الأرجنتيني عقب الفوز على فرنسا وتحقيق لقب كأس العالم 2022.

الأرجنتين انتصرت على فرنسا بركلات الترجيح في الدوحة مساء الأحد، لتتوج باللقب الثالث في تاريخها بالمونديال.

وعقب المباراة، شهدت غرف الملابس احتفالات كبيرة من نجوم الأرجنتين بتحقيق اللقب وعديد اللقطات الطريفة، أحدها كان بحضور بيكهام.

وقام لاعب الأرجنتين أليخاندرو "بابو" جوميز برفع صورة النجم الإنجليزي عبر هاتفه، في إشارة إلى التشابه في قصة الشعر، القصة التي أصبح مثار سخرية ليونيل ميسي ورفاقه أثناء البطولة.

واختار جوميز صبغ شعره القصير باللون الأصفر مثل بيكهام في الماضي، الأمر الذي سخر منه ميسي وسيرخيو أجويرو في بث تويتش أصبح حديث العالم في الأيام الماضية.