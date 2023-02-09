بيكهام في مواجهة الاستثمار القطري وأغنى بريطاني من أجل مانشستر يونايتد

بيكهام يتنافس مع القطريين وجيم راتكليف للاستحواذ على مانشستر يونايتد

يبدو أن اللحظة التي انتظرتها جماهير مانشستر يونايتد منذ 2005 تقترب؛ النادي الإنجليزي يقترب من إفلات ملكيته أو جزء منها من يد الملاك الأمريكيين؛ عائلة الجليزرز.

أعلنت إدارة مانشستر رغبتها في نوفمبر الماضي عن التخلي عن النادي سواء بيع الأسهم أو جزء منها بعد ما يقرب من 18 عامًا على استحواذ عائلة الجليزرز على النادي الإنجليزي الذي تحتج جماهيره ضد الملاك.

وتقول صحيفة دايلي ميل إن الجليزرز يقدرون قيمة النادي مقابل من 6-8 مليارات إسترليني بعدما استحوذوا عليه 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن الإدارة قد وضعت يوم 17 فبراير الجاري كموعد نهائي لتلقي طلبات الاستحواذ لدراستها.

ويبرز اسمان ضمن المتنافسين للاستحوذا على العملاق الإنجليزي: السير جيم راتكليف أغنى رجل في بريطانيا والمولود في مانشستر والذي تقدر ثروته بـ 13.3 مليار جنيه إسترليني.

يتنافس جيم مع مجموعة من المستثمرين القطريين المنفتحين لخوض التجربة الاستثمارية في الكرة الإنجليزية. المجموعة التي ستتقدم بحسب الصحف الإنجليزية لا علاقة لهم بملاك نادي باريس سان جيرمان.

بين راتكليف والمستثمرين القطريين يبرز اسم ديفيد بيكهام أسطورة الشياطين الحمر الذي تحدثت الصحف من قبل عن رغبته في تكوين تكتل مع بعض من زملائه القدامى للاستحواذ على مانشستر، خاصة وأن لديه تجربة في أمريكا كونه شريكًا ومؤسسًا لنادي إنتر ميامي.

التكهنات لا تنتهي ومن بين الأسماء شركة "آبل" التي تنتج أشهر ماركات أجهزة الموبايل والساعات الذكية بجانب مؤسس شركة زارا للملابس أمانيسيو أورتيجا.