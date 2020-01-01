بيكهام: كريستيانو رونالدو لا يرتقي لمستوى ميسي

تعرف على رأي بيكهام في الأفضلية بين ميسي ورونالدو

أكد ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد، أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، يتفوق على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو بمراحل وهو الأفضل على الإطلاق.

آخر مواجهة جمعت بين ميسي وبيكهام كانت بين برشلونة وباريس سان جيرمان في موسم 2012-2013.

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وكشف بيكهام وقتها أنّ قراره بالاعتزال جاء بعد أن نجح البلوجا في مراوغته بسهولة خلال هذه المواجهة.

وقال رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي في تصريحات نقلتها "آس" الإسبانية: "ميسي لاعب فريد من نوعه لا مثيل له، هو وكريستيانو رونالدو الذي لا يرتقي لمستواه، في مكان آخر بعيد عن البقية".

وتابع: "حينما واجهته في 2013 كنا متقدمين في النتيجة، ولكنّه شارك ونجح في قلب المعطيات وسجل برشلونة هدف التعادل. بغض النظر عن عمري وقتها لكنني استمعت كثيرًا في المباراتين وكنت فخورًا لأننا لم نخسر".

برشلونة تعادل 2-2 في الذهاب على ملعب "حديقة الأمراء" قبل أن يتعادل 1-1 في كامب نو ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعد بيكهام أول زميل سابق لرونالدو يفضل ميسي عليه، بل سبقه كاكا وريو فيردناند وأنخيل دي ماريا وغيرهم من اللاعبين.

جدير بالذكر أنّ هناك عدد آخر من اللاعبين على رأسهم بيليه ورونالدو الظاهرة يرون أنّ كريستيانو رونالدو أفضل من ميسي.