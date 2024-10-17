"هذا أهم درس تعلمته من فلورنتينو بيريز"

أكد النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أنه سعى كثيرًا للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل إلهام الجيل الجديد من اللاعبين في الدوري الأمريكي.

وقال بيكهام، في مقابلة مع صديقه السابق في مانشستر يونايتد ريو فرديناند، على قناته الخاصة بـ"يوتيوب": "تعلمت من السير أليكس فيرجسون، أنه يجب عليك إحضار أفضل اللاعبين ومع ليو كنت أعلم أنه سيساعد النادي على النمو داخل وخارج الملعب.. مع وصول سواريز وجوردي ألبا وبوسكيتس تأكدنا من أن عائلته في بيئة سعيدة".

وأضاف: "أردت أن أعيد للولايات المتحدة ما فعلته من أجلي من خلال إحضار ليو لإلهام الجيل القادم من اللاعبين.. يعلم ميسي أيضًا الشباب في الأكاديمية من خلال كونه أول من يدخل صالة الألعاب الرياضية وآخر من يغادر".

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وأبدى بيكهام إعجابه بالنجم الإنجليزي جود بيلينجهام، قائلًا: "لا أرى مشكلة في مشاركة جود بالحملات الدعائية، طالما لا يؤثر ذلك عليه داخل أرض الملعب، فإن ما يحدث خارج الملعب ثانوي، لأنه إذا كان مستواه جيدًا، فسوف تتاح له العديد من الفرص لتوقيع صفقات كبيرة".

ويعتبر جود بيلينجهام الآن الوجه الدعائي للعلامة التجارية "سكيمز" الخاصة بنجمة تلفزيون الواقع والمؤثرة الأمريكية كيم كارداشيان.

وتابع: "زيدان هو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت معهم على الإطلاق، سيطرته على الكرة أنيقة مثل مشاهدة راقصة، أما رونالدو (نازاريو) فكان رائعًا على كل المستويات. عندما تشاهده يلعب كان مبهرًا، بخلاف ذلك إنه شخص لطيف حقًا وفي ريال مدريد ساعدني كثيرًا أنا وأسرتي".

وختم بيكهام: "تعلمت كثيرًا من فلورنتينو بيريز، لأن لديه رؤية مجنونة لجلب أفضل اللاعبين دائمًا إلى ريال مدريد وبناء هذا الملعب الرائع. بينما نصحني أليكس فيرجسون بإعطاء أهمية لكيفية إدارة الأكاديمية واللاعبين الذين يجب أن أبحث عنهم".