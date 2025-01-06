على رأسهم ديفيد بيكهام والسير أليكس فيرجسون .. نجوم مانشستر يونايتد يودعون موظفة النادي التاريخية!

حالة حزن كبيرة داخل مانشستر يونايتد...

انضم ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد، الأسبق وأحد ملاك نادي إنتر ميامي الحالي، إلى نجوم الشياطين الحمر، السابقين والحاليين، لحضور جنازة كيث فيبس، الموظفة التاريخية للنادي الإنجليزي.

وكانت فيبس، قد توفت في الشهر الماضي عن عمر يناهز الـ 85 عامًا، بعد أن قضت أكثر من خمسة عقود داخل مانشستر يونايتد، عندما بدأت رحلتها كموظفة استقبال للهاتف في عام 1968.

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وحضر العديد من نجوم مانشستر يونايتد، السابقين والحاليين لحضور جنازة كيث، والتي أقيمت اليوم الإثنين، بحضور رموز الشياطين الحمر، وعلى رأسهم السير أليكس فيرجسون، وانضم إليه ديفيد بيكهام.

وكان بيكهام صاحب الـ 49 عامًا، قد زار فيبس، سرًا في منزلها قبل وفاتها بنحو أسبوعين، وحاول التخفيف عن ومؤازرة السيدة التي كانت جزأ لا يتجزأ في بداية مسيرته مع الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن كتيبة المدرب روبن أموريم، تستعد لمواجهة آرسنال، مساء الأحد المقبل ضمن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على استاد الإمارات.