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الدوري الإنجليزي الممتاز

بيكفورد أكثر حارس ارتكابًا للأخطاء في الدوري الإنجليزي

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حارس مرمى المنتخب الإنجليزي وإيفرتون الاسوأ في البريميرليج. تعرف على التفاصيل.

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصبح جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، الأكثر ارتكابًا للاخطاء التي أدت إلى أهداف في البريميرليج.

بيكفورد استقبل 3 أهداف أمام توتنهام في الشوط الأول بالجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح حارس الأسود الثلاثة الأكثر ارتكابًا للأخطاء التي أدت لأهداف في البريميرليج خلال الموسم الجاري.

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وارتكب بيكفورد 3 أخطاء أدت إلى أهداف ليتساوي مع بيجوفيتش ولينو كأكثر حراس المرمى ارتكابًا للأخطاء في الموسم الجاري.

توتنهام يحتاج للفوز للوصول إلى النقطة 42 وضمان المركز الثالث في البريميرليج.

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