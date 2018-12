بيكفورد أكثر حارس ارتكابًا للأخطاء في الدوري الإنجليزي

أصبح جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون والمنتخب الإنجليزي، الأكثر ارتكابًا للاخطاء التي أدت إلى أهداف في البريميرليج.

بيكفورد استقبل 3 أهداف أمام توتنهام في الشوط الأول بالجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وأصبح حارس الأسود الثلاثة الأكثر ارتكابًا للأخطاء التي أدت لأهداف في البريميرليج خلال الموسم الجاري.

وارتكب بيكفورد 3 أخطاء أدت إلى أهداف ليتساوي مع بيجوفيتش ولينو كأكثر حراس المرمى ارتكابًا للأخطاء في الموسم الجاري.

3 - Jordan Pickford has now made errors leading to three opposition goals in the Premier League this season; no player has made more (level with Begovic & Leno). Walkabout. pic.twitter.com/IbGWnuoiBx — OptaJoe (@OptaJoe) December 23, 2018