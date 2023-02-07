بيع قميص كريستيانو رونالدو في مزاد لصالح ضحايا زلزال تركيا

رونالدو يتضامن مع ضحايا زلزال تركيا

أعلن اللاعب ديميرال، أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد وستذهب الأرباح إلى الإغاثة في حالات الكوارث.

وأدى زلزال بقوة 7.7 درجة أمس الاثنين في تركيا إلى انهيار مباني عديدة ومقتل آلاف الأشخاص ومن بينهم لاعب كرة قدم محترف.

وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس موقعًا وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.

وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تحدثت مع كريستيانو وقال انه حزين جدًا لما حدث في تركيا".

وتابع: "نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال".

وأكد ديميرال إنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس وأصبح الآن يلعب مع فريق أتالانتا وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.