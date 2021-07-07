حسن الصبحان كان يراهن على فشل الاتحاد في إتمام الصفقة

سخر جمهور نادي الاتحاد السعودي من الإعلامي الرياضي حسن الصبحان؛ المعروف بـ"ملك التوقعات"، بعدما أتم ناديهم صفقة البرازيلي إيجور كورونادو.

العميد أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، في أحد أهم صفقات الدوري السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الصبحان تحدى الجماهير بأن العميد لن يتمكن من إبرام الصفقة، لعدم وجود سيولة مالية، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل أيام: "هم مو عارفين كيف يصارحون جمهور الاتحاد انهم مافاوضوه متمصدرين الاتحاديين وهقوا الاداره مستحيل يجي رغم ان الاتحاد اكبر نادي اسيوي بعد الهلال وبوهانج".

وأضاف: "اقول ابيع بقدونس لو جابوه مستحيل ليس تقليل من كبير الانديه السعوديه ولكن مافيه فلوس".

الجمهور هاجم حساب ملك التوقعات، فكتب أحدهم: "على كم الكليلو"، وكتب آخر: "بالله كثر من التوقع ضدنا.. دائما يحصل العكس"، وغيرها من ردود جماهير العميد الساخرة.

اقول ابيع بقدونس لو جابوه مستحيل ليس تقليل من كبير الانديه السعوديه ولكن مافيه فلوس — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) July 6, 2021

تحدي الصبحان جاء نظرًا لأن الاتحاد على رأس الأندية الأكثر ديونًا بواقع 140.304.083 مليون ريال، ليفشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الاتحاد السعودي لكرة القدم منح الأندية مهلة حتى 21 أغسطس المقبل كي تسدد كافة ديونها، ومن ثم تحصل على شهادة الكفاءة.

ويبدو من إبرام العميد لصفقة كورونادو أنه في طريقه للحصول على الشهادة، إذ ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن إغلاق مجلس الحائلي لأكثر من قضية وتسديد مستحقاتها المالية.