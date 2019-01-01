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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

بيريشيتش يدخل في نزاع قضائي مع مشجع إنتر

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المشجع سب اللاعب الكرواتي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

دخل لاعب إنتر إيفان بيريشيتش في نزاع قضائي مع أحد مشجعي الفريق في أعقاب واقعة السب المتبادل بين الطرفين في أحد لقاءات النيراتزوري الموسم الماضي.

وحدث الأمر في مباراة ساسولو بجيوسيبي مياتسا مايو الماضي عندما أهان المشجع اللاعب الكرواتي ووصفه بالأحمق، مطالباً إياه بترك الملعب، ليرد بيريشيتش بمطالبته بالنزول للميدان وتهديده بالقتل.

وحكمت المحكمة في البداية على المشجع بالحرمان من دخول الملعب لثلاث سنوات، ولكنه في الاستئناف تم إلغاء الحكم والمطالبة بتعويضه مادياً ومعنوياً.

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وأضاف القاضي أن ما قام به المشجع يدخل في نطاق التعبير عن الرأي كروياً، وأن بيريشيتش هو من يجب مساءلته بسبب سلوكه غير الرياضي، والذي قد يتسبب بتعرضه للعقاب من قبل المحكمة الرياضية.

وكان بيريشيتش قريباً من الرحيل عن إنتر يناير الماضي، ولكن النادي رفض انتقاله، ليستمر مع النيراتزوري حتى نهاية الموسم على الأقل، بحسب التقارير.

ويلعب إنتر مساء السبت مع أودينيزي ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإيطالي.

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