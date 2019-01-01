وكيل بيريشيتش: كونتي لم يرغب برحيله

اللاعب رحل إلى بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى وكيل الكرواتي إيفان بيريشيتش أن يكون مدرب إنتر أنطونيو كونتي هو السبب وراء رحيل اللاعب إلى بايرن ميونخ.

بيريشيتش انتقل من صفوف إنتر إلى بايرن في الأيام الماضية على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لمدة موسم.

وقال فراني يورشيفيتش، وكيل اللاعب، مع "إف سي إنتر 1908": "هو سعيد للعب مع بايرن، النادي الأفضل، ولكن لا يمكن استبعاد عودته لإنتر".

وأضاف: "كونتي لم يطلب رحيله، بل قال له في التدريبات إنه بالنسبة له لاعب من القمة ومهاجم ولا صحة لحديث الصحافة أنه طلب بيعه".

وختم: "وصول عرض بايرن غير كل شيء، هو سعيد لأنه سيلعب هناك في مركزه، فقط كان يفضل انتقاله بصفة نهائية".

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ونقلت التقارير أن كونتي طلب رحيل بيريشيتش بعد فشله في التأقلم مع مركز الظهير الجناح في خطة 3-5-2.

ويغيب بيريشيتش عن أولى لقاءات الموسم مع بايرن الجمعة أمام هيرتا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء مع إنتر.